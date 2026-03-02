Израиль применил лазер "Ор Эйтан" для перехвата ракет из Ливана: что известно об этой системе

Израильская лазерная система "Железный луч" отразила ракетный обстрел из Ливана, организованный группировкой "Хезболла". В то же время Израиль нанес авиаудары по целям террористической организации в Бейруте и южном Ливане.

Как сообщает издание CTech, ракеты были выпущены в понедельник утром в сторону района Хайфы. Армия обороны Израиля заявила, что удары были направлены на ключевых членов "Хезболлы", включая так называемого "центрального террориста" на юге Ливана. В результате авиаударов в Бейруте и на юге страны были разрушены здания, среди которых по меньшей мере одна квартира загорелась.

Кроме этого, Ливанские СМИ сообщают о погибших в районе Дахия, что является оплотом "Хезболлы" в Бейруте. Из-за угрозы новых атак дороги на юге Ливана и в столице были заполнены людьми, которые пытались покинуть опасные районы.

Лазерная система "Ор Эйтан": как работает и для чего нужна

Ранее издание CTech писало, что израильская лазерная система "Ор Эйтан", созданная компанией Rafael, считается одним из ключевых оборонных проектов страны. Эксперты отмечают, что это технологический прорыв, но система не способна полностью заменить ракетные комплексы ПВО.

Лазер работает по принципу концентрированного светового луча, который нагревает и повреждает цель, например беспилотник или ракету малой дальности. Стоимость одного перехвата составляет несколько долларов, а время реагирования системы — несколько секунд.

Более того, "Ор Эйтан" имеет мощность около 100 киловатт и дальность действия до 10 км. Он не предназначен для перехвата баллистических ракет, но хорошо справляется с беспилотниками, крылатыми ракетами и снарядами малой дальности. Кроме того, система отличается высокой точностью и минимальным количеством обломков после перехвата, что важно для защиты городов и критической инфраструктуры.

Зато ограничения системы связаны с прямой видимостью цели и погодными условиями: облачность, высокая влажность и запыленность снижают эффективность. В частности, лазер повреждает объект, а не уничтожает его мгновенно, поэтому важна точная оценка конструкции цели.

До этого Фокус писал, что в ночь на 2 марта из Ливана было выпущено 3 ракеты из района к югу от реки Литани. Кроме того, в ЦАХАЛ впоследствии отчитались о сбитии ракеты, которая летела с этого направления.

Также сообщалось, что Иран угрожал масштабным ответом на американо-израильскую военную операцию. В частности, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани анонсировал сокрушительные удары по силам Израиля и США.