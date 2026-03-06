З'явились кадри удару F/A-18 Кувейту по трьох F-15 США: в чому унікальність атаки (відео)

У небі над Кувейтом стався інцидент, внаслідок якого розбилось відразу три винищувачі F-15E Сполучених Штатів Америки, при чому їх збив один-єдиний екіпаж F/A-18 Hornet, показало відео з мережі. На записі, достовірність якого поки не підтвердили в армії США чи OSINTери, — пуск ракет з малої дистанції, коли пілоти мали бачити один одного. Які події стались у повітряному просторі Кувейту та як діяв екіпаж F/A-18?

Пілоти винищувача F/A-18 Кувейту випустили три ракети класу "повітря-повітря", які наздогнали три винищувачі F-15E США та влучили по них, показало відео, яке з'явилось в електронній стрічці новин Clash Report у мережі X. На записі помітно, що ідеться, ймовірно, про ракети AIM-9 Sidewinder. При цьому аналітики Telegram-каналу "Военный обозреватель" зауважили, що сталась "колосальна помилка" кувейтських пілотів. Проблема полягає у тому, що удар відбувся на дуже близькій відстані, коли екіпажі перебували у зоні прямої видимості й на F/A-18 точно мали б бачити, що стріляють по американцях.

Кадри удар F/A-18 Hornet по F-15E Eagle з'явились у мережі 6 березня, а сама атака та "фредліфаєр" сталась 2 березня. Запис триває майже хвилину: його знімають з землі, і є позначка акаунту sarfu.khan.rajasth в TikTok, який опублікував відео. На відео — 2-3 винищувачі, які літають над головами спостерігачів. Як показав скриншот користувача з ніком Raad_Pak, два літаки, ймовірно, F/A-18 та F-15E, перебували поруч під час зіткнення, тобто не ішлося про те, що кувейтський пілот вистелив наосліп по датчиках: він мав би бачити ціль.

Війна в Ірані — літаки F/A-18 та F-15E над Кувейтом 2 березня Фото: X (Twitter)

Про це ж написав авіаексперт з ніком RealAirPower1: на його думку, бій відбувся в зоні прямої видимості (WVR), якщо прийняти, що відео справжнє.

"Якщо це справжній відеоролик, це примітно, оскільки це свідчить про бій WVR, а не про помилкову ідентифікацію на великій відстані. Іншими словами, стрілець, ймовірно, бачив, по чому стріляв", — ідеться у дописі.

Зауважмо, відео досить розпливчаті, тому складно розпізнати, де який літак. Тим часом OSINTер з ніком Osinttechnical підтвердив, що 2 березня F/A-18 ВПС Кувейту справді збив відразу три літаки F-15E ВПС США. При цьому аналітики медіа The Wall Street Journal 4 березня написали, що сталась "ймовірна помилкова ідентифікація в умовах підвищеної бойової готовності": тобто кувейтський пілот помилився, розпізнаючи об'єкти перед собою.

Війна в Ірані — деталі збиття F-15

Зазначимо, Фокус писав про перші втрати американських винищувачів під час війни в Ірані. У мережі з'явилось відео з кадрами падіння літака F-15, а згодом — фотографії двох пілотів, які встигли катапультуватись. Згодом командування армії США підтвердило інцидент та уточнило, що насправді розбилось три F-15. Причина інциденту — "френдліфаєр": усі пілоти врятувались і ніхто серйозно не постраждав.

Нагадуємо, 5 березні медіа розповіли про вдале відпрацювання F-15, які збили відразу іранських два Су-24 над військовою базою США.