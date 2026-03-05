Катарський F-15 уперше знищив два Су-24 над найбільшою авіабазою США

Іранська Революційна гвардія (IRGC) направила два тактичні бомбардувальники Су-24 до авіабази Аль-Удейд, де зазвичай розміщують 10 000 американських військовослужбовців, і Рас-Лаффана, ключового об'єкту з переробки природного газу та опори катарської економіки.

Обидва винищувачі були збиті ВПС Катару, не встигнувши долетіти до баз приблизно дві хвилини, повідомляє CNN. Інцидент мав місце ще 2 березня, проте широкого розголосу в ЗМІ набув тільки зараз.

За інформацією джерел, на Су-24 були бомби і керовані боєприпаси.

Перед тим, як вилетіти на перехоплення, катарці попередили іранських пілотів радіозв'язком, однак відповіді не отримали. Натомість ті переключилися на максимально низьку висоту, щоб уникнути виявлення радаром.

Через обмеження за часом і на підставі наявних доказів літаки були класифіковані як ворожі, після чого Катар направив свої бойові літаки на ліквідацію загрози. F-15 вступив у повітряний бій з іранськими винищувачами, збивши їх.

Обидва збиті бомбардувальники впали в територіальні води Катару, після чого почалися пошуки екіпажів.

Генерал Ден Кейн, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, підтвердив інцидент на брифінгу в середу,4 лютого, не уточнивши мету іранських бомбардувальників.

"Катарські винищувачі вперше збили два іранські бомбардувальники, які прямували до місця призначення", — заявив він на брифінгу в Пентагоні.

Це був перший випадок використання Іраном пілотованих літаків для нанесення ударів Катару після смерті аятоли Алі Хаменеї, а також перша участь катарських ВПС у повітряному бою.

Прем'єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі назвав те, що трапилося, ескалацією, підкресливши, що це вказує на відсутність справжнього бажання в Ірану припинити конфлікт.

"Навпаки, він прагне завдати шкоди своїм сусідам і втягнути їх у війну, яка їм не належить", — заявив Аль Тані.

Буквально напередодні ВПС Ізраїлю збили над Тегераном російський навчально-бойовий літак "Як-130", який використовується не тільки для навчання пілотів роботі на винищувачах четвертого і п'ятого поколінь, а й може виконувати функції штурмовика.

Нагадаємо, 2 березня стало відомо, що в Кувейті було збито три американські F-15. Спочатку існувала версія, що це справа рук Ірану, проте пізніше The Wall Street Journal повідомила, що їх помилково збив місцевий пілот.

Війна в Ірані почалася в ніч на 28 лютого 2026 року. США привели на Близький Схід два авіаносних угруповання і почали, спільно з Ізраїлем, наносити удари по військових цілях Тегерана. ечУже за кілька годин стало відомо про загибель верховного лідера Алі Хаменеї та військової верхівки.

Водночас Іран почав бити у відповідь по військових базах США по всьому регіону. Під атакою дронів і ракет різних типів опинилися об'єкти в Об'єднаних Арабських Еміратах, Саудівській Аравії, Кувейті, Катарі, Іраку, Бахрейні. За даними регіональних урядів, після американо-ізраїльської атаки іранський режим випустив понад 400 балістичних ракет і понад 1000 безпілотників по арабських державах Перської затоки.

Тим часом в Ірані видали фетву, що закликає мстити за Хаменеї.

Своєю чергою, президент США Дональд Трамп готовий продовжувати військову кампанію проти Ірану "вічно", проте частина його радників стурбовані політичними та електоральними ризиками такого розвитку подій.