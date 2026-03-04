Уперше в історії: ізраїльський F-35 збив російський літак "Як-130" над Тегераном (відео)

Ізраїльський винищувач F-35I Adir збив іранський навчально-бойовий літак Як-130 російського виробництва над Тегераном. РФ передала ці штурмовики Ірану 2023 року.

Це перше в історії збиття пілотованого літака винищувачем F-35, повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Це також перший випадок за останні 40 років, коли ВПС Ізраїлю вступили в повітряний бій з пілотованими літаками.

Востаннє винищувачі ВПС Ізраїлю збили пілотований літак противника 24 листопада 1985 року над Ліваном. У тому інциденті винищувач F-15 ВПС Ізраїлю збив два сирійські винищувачі МіГ-23.

Винищувач F-35I Adir — ізраїльська модифікація американського літака п'ятого покоління F-35, який перебуває на озброєнні ВПС країни.

Як-130 — це російський навчально-бойовий літак, розроблений ОКБ імені Яковлєва спільно з італійською компанією Aermacchi. Він призначений для заміни у Військово-повітряних силах Росії навчально-тренувальних літаків L-39 і здатний виконувати маневри, характерні для винищувачів четвертого і п'ятого поколінь.

Цей літак використовується для підготовки пілотів бойової авіації, зокрема для Су-30СМ, Су-35, МіГ-29, Су-57.

Він може нести боєприпаси вагою до трьох тонн, а також призначений для виконання розвідувальних і штурмових завдань.

Росія передала Ірану першу партію Як-130 у 2023 році. Їх доставили транспортним літаком, а потім уже зібрали. Борти здійснили свої випробувальні польоти 1 вересня з 8-ї тактичної авіабази в Ісфахані.

Нагадаємо, 3 березня Ізраїль і США відновили удари по Тегерану.

Крім того, ЦАХАЛ почав наступ у південному Лівані.