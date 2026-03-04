Впервые в истории: израильский F-35 сбил российский самолет "Як-130" над Тегераном (видео)

Израильский истребитель F-35I Adir сбил иранский учебно-боевой самолет Як-130 российского производства над Тегераном. РФ передала эти штурмовики Ирану в 2023 году.

Это первое в истории сбитие пилотируемого самолета истребителем F-35, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Это также первый случай за последние 40 лет, когда ВВС Израиля вступили в воздушный бой с пилотируемыми самолетами.

В последний раз истребители ВВС Израиля сбили пилотируемый самолет противника 24 ноября 1985 года над Ливаном. В том инциденте истребитель F-15 ВВС Израиля сбил два сирийских истребителя МиГ-23.

Истребитель F-35I Adir — израильская модификация американского самолета пятого поколения F-35, который состоит на вооружении ВВС страны.

Як-130 — это российский учебно-боевой самолет, разработанный ОКБ имени Яковлева совместно с итальянской компанией Aermacchi. Он предназначен для замены в Военно-воздушных силах России учебно-тренировочных самолетов L-39 и способен выполнять маневры, характерные для истребителей четвертого и пятого поколений.

Этот самолет используется для подготовки пилотов боевой авиации, в том числе для Су-30СМ, Су-35, МиГ-29, Су-57.

Он может нести боеприпасы весом до трех тонн, а также предназначен для выполнения разведывательных и штурмовых задач.

Россия передала Ирану первую партию Як-130 в 2023 году. Они были доставлены транспортным самолетом, а затем уже собраны. Борты совершили свои испытательные полеты 1 сентября с 8-й тактической авиабазы в Исфахане.

Напомним, 3 марта Израиль и США возобновили удары по Тегерану.

Кроме того, ЦАХАЛ начал наступление в южном Ливане.