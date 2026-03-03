ЦАХАЛ начал наступление в южном Ливане: в чем цель наземной операции

Израильские сухопутные войска 3 марта начали наступление в южном Ливане. ЦАХАЛ открыл новый фронт нанеся крупномасштабные авиаудары по Тегерану и Бейруту.

По информации Армии обороны Израиля, бойцы 91-й региональной дивизии "Галилея" размещены в нескольких точках вблизи границы в рамках усиленной передовой обороны.

"Мы наносим целенаправленные удары по террористической инфраструктуре "Хезболлы". "Хезболла" выбрала путь нападения на Израиль от имени иранского режима, и она понесет последствия своих действий", — говорится в заявлении военных в Х.

По словам министра обороны Израиля Исраэля Каца, он и премьер-министр Биньямин Нетаньяху разрешили Армии обороны Израиля продвинуться и взять под контроль дополнительные пункты в Ливане, чтобы предотвратить обстрелы израильских приграничных населенных пунктов.

"Армия обороны Израиля продолжает применять силу против целей "Хезболлы" в Ливане. Эта террористическая организация платит и будет продолжать платить за свои обстрелы Израиля", — добавил он.

Израильская армия охарактеризовала развертывание войск как "тактическую меру на границе", а не как часть более масштабной наземной операции внутри Ливана. Она заявила, что "работает над созданием дополнительного уровня безопасности для жителей северного Израиля посредством массированных ударов по инфраструктуре "Хезболлы", чтобы предотвратить угрозы и попытки проникновения на израильскую территорию".

Израиль также предупредил жителей 59 деревень и городов на юге Ливана, приказав им эвакуироваться из своих домов и переместиться как минимум на километр, утверждая, что цели "Хезболлы" в этих районах будут поражены. Ранее армия требовала эвакуации 30 городов вдоль южной границы.

В свою очередь "Хезболла" 3 марта заявила, что нанесла удары по трем израильским военным базам в ответ на удары по своим опорным пунктам в Ливане, включая южные пригороды Бейрута.

Атаке беспилотниками якобы подверглись авиабаза Рамат-Давид и база Мерон на севере Израиля. Также утверждается, что ракетами атаковали базу на Голанских высотах.

1 марта сообщалось, что Армия обороны Израиля в ходе военной операции "Рык льва" уничтожила половину запаса иранских ракет. Также Израиль смог предотвратить производство еще, как минимум, 1500 ракет "земля-земля".

Кроме того, внезапная атака Израиля и США позволила ликвидировать десятки ключевых фигур во главе с духовным лидером режима Али Хаменеи.

Утром 3 марта в районе Тегерана на севере Ирана прогремели повторные взрывы из-за новой волны воздушных ударов Израиля и США.