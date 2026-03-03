ЦАХАЛ почав наступ у південному Лівані: у чому мета наземної операції

Ізраїльські сухопутні війська 3 березня почали наступ у південному Лівані. ЦАХАЛ відкрив новий фронт, завдавши великомасштабних авіаударів по Тегерану і Бейруту.

За інформацією Армії оборони Ізраїлю, бійці 91-ї регіональної дивізії "Галілея" розміщені в декількох точках поблизу кордону в рамках посиленої передової оборони.

"Ми завдаємо цілеспрямованих ударів по терористичній інфраструктурі "Хезболли". "Хезболла" обрала шлях нападу на Ізраїль від імені іранського режиму, і вона зазнає наслідків своїх дій", — ідеться в заяві військових у Х.

За словами міністра оборони Ізраїлю Ісраеля Каца, він і прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху дозволили Армії оборони Ізраїлю просунутися і взяти під контроль додаткові пункти в Лівані, щоб запобігти обстрілу ізраїльських прикордонних населених пунктів.

"Армія оборони Ізраїлю продовжує застосовувати силу проти цілей "Хезболли" в Лівані. Ця терористична організація платить і буде продовжувати платити за свої обстріли Ізраїлю", — додав він.

Ізраїльська армія охарактеризувала розгортання військ як "тактичний захід на кордоні", а не як частину більш масштабної наземної операції всередині Лівану. Вона заявила, що "працює над створенням додаткового рівня безпеки для жителів північного Ізраїлю за допомогою масованих ударів по інфраструктурі "Хезболли", щоб запобігти загрозам і спробам проникнення на ізраїльську територію".

Ізраїль також попередив жителів 59 сіл і міст на півдні Лівану, наказавши їм евакуюватися зі своїх будинків і переміститися щонайменше на кілометр, стверджуючи, що цілі "Хезболли" в цих районах будуть вражені. Раніше армія вимагала евакуації 30 міст уздовж південного кордону.

Зі свого боку "Хезболла" 3 березня заявила, що завдала ударів по трьом ізраїльським військовим базам у відповідь на удари по своїх опорних пунктах у Лівані, включно з південними передмістями Бейрута.

Атаці безпілотниками нібито зазнали авіабаза Рамат-Давид і база Мерон на півночі Ізраїлю. Також стверджується, що ракетами атакували базу на Голанських висотах.

1 березня повідомлялося, що Армія оборони Ізраїлю під час військової операції "Рик лева" знищила половину запасу іранських ракет. Також Ізраїль зміг запобігти виробництву ще щонайменше 1500 ракет "земля-земля".

Крім того, раптова атака Ізраїлю і США дозволила ліквідувати десятки ключових фігур на чолі з духовним лідером режиму Алі Хаменеї.

Уранці 3 березня в районі Тегерана на півночі Ірану прогриміли повторні вибухи через нову хвилю повітряних ударів Ізраїлю та США.