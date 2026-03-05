Катарский F-15 впервые уничтожил два Су-24 над крупнейшей авиабазой США

Иранская Революционная гвардия (IRGC) направила два тактических бомбардировщика Су-24 к авиабазе Аль-Удейд, где обычно размещается 10 000 американских военнослужащих, и Рас-Лаффану, ключевому объекту по переработке природного газа и опоре катарской экономики.

Оба истребителя были сбиты ВВС Катара, не успев долететь до баз примерно две минуты, сообщает CNN. Инцидент имел место еще 2 марта, однако широкую огласку в СМИ получил только сейчас.

По информации источников, на Су-24 были бомбы и управляемые боеприпасы.

Перед тем, как вылететь на перехват, катарцы предупредили иранских пилотов по радиосвязи, однако ответа не получили. Вместо того те переключились на максимально низкую высоту, чтобы избежать обнаружения радаром.

Из-за ограничений по времени и на основании имеющихся доказательств самолеты были классифицированы как враждебные, после чего Катар направил свои боевые самолеты на ликвидацию угрозы. F-15 вступил в воздушный бой с иранскими истребителями, сбив их.

Оба сбитых бомбардировщика рухнули в территориальные воды Катара, после чего начались поиски экипажей.

Генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, подтвердил инцидент на брифинге в среду, не уточнив цель иранских бомбардировщиков.

"Катарские истребители впервые сбили два иранских бомбардировщика, направлявшихся к месту назначения", — заявил он на брифинге в Пентагоне.

Это был первый случай использования Ираном пилотируемых самолетов для нанесения ударов Катару после смерти аятоллы Али Хаменеи, а также первое участие катарских ВВС в воздушном бою.

Премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани во время телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи назвал случившееся эскалацией, подчеркнув, что это указывает на отсутствие подлинного желания у Ирана прекратить конфликт.

"Напротив, он стремится причинить вред своим соседям и втянуть их в войну, которая им не принадлежит", — заявил Аль Тани.

Буквально накануне ВВС Израиля сбили над Тегераном российский учебно-боевой самолет "Як-130", который используется не только для обучения пилотов работе на истребителях четвертого и пятого поколений, но может выполнять функции штурмовика.

Напомним, 2 марта стало известно, что в Кувейте были сбиты три американских F-15. Сначала бытовала версия, что это дело рук Ирана, однако позже The Wall Street Journal сообщила, что их по ошибке сбил местный пилот.

Война в Иране началась в ночь на 28 февраля 2026 года. США привели на Ближний Восток две авианосных группировки и начали, совместно с Израилем, наносить удары по военным целям Тегерана. ечУже через несколько часов стало известно о гибели верховного лидера Али Хаменеи и военной верхушки.

В то же время Иран начал бить в ответ по военным базам США по всему региону. Под атакой дронов и ракет различных типов оказались объекты в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре, Ираке, Бахрейне. По данным региональных правительств, после американо-израильской атаки иранский режим выпустил более 400 баллистических ракет и более 1000 беспилотников по арабским государствам Персидского залива.

Тем временем в Иране издали фетву, призывающую мстить за Хаменеи.

В свою очередь президент США Дональд Трамп готов продолжать военную кампанию против Ирана "вечно", однако часть его советников обеспокоены политическими и электоральными рисками такого развития событий.