Війна до останнього: в Ірані можуть убити тих, хто почне переговори зі США

Експерти стверджують, що радикально налаштовані іранські воєначальники, які прагнуть продовження війни, почнуть вбивати своїх високопоставлених чиновників, якщо ті вестимуть переговори з Дональдом Трампом на його умовах.

Низку високопоставлених командирів Корпусу вартових ісламської революції було вбито в результаті американсько-ізраїльських ударів, але правляча система зберегла свою здатність діяти в конфлікті, що почався 28 лютого. І тепер армією Ірану керує радикально налаштоване покоління молодих офіцерів, яке хоче продовжувати війну, пише Daily Mail.

Хушанг Амірахмаді, засновник і президент Американсько-іранської ради, заявив, що, хоч близько 150 високопоставлених чиновників режиму були ліквідовані, в Ірані є кому воювати.

Після загибелі Алі Хаменеї на початку операції "Епічна лють", на думку експерта, "вертикальна структура влади" Ісламської Республіки звалилася, перетворившись на "горизонтальну структуру", що дало більше військових повноважень консервативним офіцерам другого рангу, які чинять опір миру.

Алі Хаменеї, як верхівка влади Ірану були ліквідовані, але проблеми це не вирішило Фото: khamenei.ir

Останніми днями президент США хвалився "дуже хорошими і продуктивними" переговорами з Тегераном, а непідтверджені повідомлення вказують на те, що Вашингтон передав Ірану мирний план із 15 пунктів, що включає демонтаж Іраном ядерних об'єктів в обмін на скасування санкцій.

Однак Ісламська Республіка заперечує наявність мирного процесу, а представник армії наполягає на тому, що США "ведуть переговори самі з собою", додавши: "Такі, як ми, ніколи не підуть на компроміс із такими, як ви".

Ця заява прозвучала після того, як генеральний директор Shell сказав, що Європі загрожує нестача палива вже наступного місяця, якщо блокада Ормузької протоки продовжиться, а глобальний дефіцит нафти і газу вже змушує деякі частини Азії скорочувати споживання енергії, це спричинить "хвильовий ефект", який незабаром пошириться на захід.

Амірахмаді пояснив, що структура влади в ісламському режимі завжди була відносно децентралізованою, навівши як приклад той факт, що кожна з 31 провінції Ірану управляється власними посадовими особами Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Але тепер, коли Хаменеї-старшого і більшість його генералів було вбито, "ця децентралізована політична структура розширилася, і владу, особливо в армії, було широко розподілено", водночас кожен офіцер на своїй території відповідає за віддавання наказів про завдання ударів у відповідь.

Він додав, що впливові діячі зі старого порядку, що існував за часів колишнього аятолли, все ще присутні, але вони не мають реальної влади над регіональними полковниками нижчої ланки, мобілізованими війною.

Коли Трамп оголосив про початок мирного процесу, високопосадовці, які залишилися, негайно спростували інформацію про переговори, заявивши, що "ці люди дуже бояться молодих офіцерів-революціонерів, які взяли командування у свої руки".

Ізраїль та Іран продовжили обмін ударами минулої ночі, водночас Армія оборони Ізраїлю заявила про атаку двох ключових об'єктів, які використовуються для розробки крилатих ракет великої дальності для військово-морського флоту .столиця Тегеран.

Глава BlackRock Ларрі Фінк заявив, що поки рано визначати результат конфлікту, але в інтерв'ю BBC сказав, що можливі два сценарії розвитку подій.

Якщо конфлікт скоро закінчиться, ціни на нафту можуть повернутися до доконфліктного рівня, приблизно до 70 доларів за барель.

Але якщо війна затягнеться, або якщо вона закінчиться, і при цьому Іран залишиться загрозою торгівлі, загрозою Ормузькій протоці, загрозою цій мирній угоді, то ціни на нафту перевищуватимуть 100 доларів, наближаючись до 150 доларів, що матиме серйозні наслідки для економіки.

Хоча Трамп, можливо, і прагне деескалації конфлікту для стабілізації цін на енергоносії, ціни, як і раніше, коливаються на рівні 100 доларів, оскільки ринки дедалі більше сумніваються в швидкому закінченні війни.

"Нас чекає глобальна рецесія", — заявив Фінк, відповідаючи на запитання про те, що станеться, якщо ціна на нафту залишиться на рівні 150 доларів за барель у міру поглиблення близькосхідної кризи.

В умовах нестачі палива, що насувається, європейським урядам, можливо, буде потрібно терміново обмежити попит на енергоносії. Цього заходу не вживали з часів кризи 2022 року, спричиненої російським вторгненням в Україну.

Нагадаємо, 24 березня FPV-дрони іракських бойовиків атакували базу "Вікторі Кемп" (Camp Victory) Сполучених Штатів Америки в передмісті Багдада. Було знищено вертоліт і радар AN/MPQ-64 Sentinel.

Зазначимо, Фокус писав про втрати авіації США під час війни в Ірані. Перші втрати сталися в перші дні, коли в небі над Кувейтом підірвали відразу три літаки F-15. Аналітики пояснили, що міг статися нещасний випадок, коли засоби ППО, працюючи в автоматичному режимі, переплутали літаки з безпілотниками.