"Врагам" нельзя: Иран открыл проход через Ормузский пролив только для некоторых "друзей", — МИД страны

Иран открыл возможность прохождения через Ормузский пролив только для "дружественных" стран. В перечне таких оказались в частности Россия и Китай.

Ормузский пролив остается полностью закрытым для "враждебных" стран. Об этом в эфире государственного телевидения рассказал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, передает издание Al Jazeera.

"С нашей точки зрения, Ормузский пролив не закрыт полностью — он закрыт только для врагов", — заявил Арагчи.

По его словам, пока Тегеран не видит никаких оснований для того, чтобы пропускать через пролив "вражеские" суда. К тем, кому запрещено проходить через Ормузский пролив, относятся и союзники "врагов" иранского режима.

"Нет никаких оснований позволять проход кораблям наших врагов и их союзников", — отметил министр.

Арагчи также раскрыл, что войска Тегерана уже "обеспечили безопасное прохождение" для судов, принадлежащих "дружественным" странам.

По информации Clash Report, цитирующей заявления Арагчи из интервью, Иран разрешил проход через Ормузский пролив Китаю, России, Индии, Ираку и Пакистану.

Иран отрицает переговоры с США

Al Jazeera пишет, что в эфире телевидения глава иранского МИД также признал определенный "обмен сообщениями" между Вашингтоном и Тегераном, однако отрицает переговоры между сторонами.

Высокопоставленные чиновники Тегерана рассматривают мирные предложения, но настаивают на отсутствии намерения проводить прямые переговоры с США. Арагчи обвинил Вашингтон в неспособности защитить страны региона, несмотря на свое значительное военное присутствие там.

По словам главы иранского МИД, США не смогли выполнить поставленные цели во время военной операции на Ближнем Востоке, включая быструю военную победу и смену режима в Тегеране. Сам Иран, как подчеркивает Арагчи, не хочет войны, хочет мира и компенсации за нанесенный ущерб.

Напомним, 25 марта издание Iran Intl сообщало, что Иран берет по 2 миллиона долларов с корабля за проход через Ормузский пролив.

Также накануне издание The New York Times рассказывало, что США передали Ирану мирный план из 15 пунктов по завершению войны на Ближнем Востоке.