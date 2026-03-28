"Яка прикрість": Трамп "обмовився", що хоче перейменувати Ормузьку протоку на свою честь
Президент США Дональд Трамп розглядає можливість перейменування Ормузької протоки на свою честь після того, як американські війська візьмуть її під контроль.
Питання контролю над Ормузькою протокою посідає ключове місце в порядку денному Трампа, пише New York Post з посиланням на власні джерела.
За словами співрозмовників видання, у разі успішного виконання завдання в регіоні Трамп справді розглядає можливість назвати протоку "Американською" або "протокою Трампа".
Ще одним підтвердженням цьому є промова Трампа у Маямі, під час якої він нібито обмовився про свої наміри.
"Вони повинні розблокувати протоку Трампа — тобто Ормузьку. Даруйте, яка прикрість… Така жахлива помилка. Фейкові новини скажуть: він обмовився — випадково сказав. Ні, зі мною не буває випадковостей, не надто багато", — зазначив Трамп.
Журналісти NYP також підкреслили, що ідея перейменування Ормузької протоки раніше активно обговорювалася в соцмережах серед прихильників Трампа.
