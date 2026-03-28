"Куба наступна": Трамп проговорився та одразу попросив ЗМІ не розголошувати інформації (відео)

Одна з наступних військових операцій Сполучених Штатів Америки, схожих до подій у Венесуелі чи Ірані, відбудеться на Кубі.

Виступаючи у Маямі, про це заявив президент США Дональд Трамп, після чого одразу попросив усіх забути ці слова та проігнорувати саме повідомлення.

"Куба наступна. Проте зробіть вигляд, що я цього не казав. ЗМІ, будь ласка… Ігноруйте цю заяву", — сказав Трамп.

Крім того, Трамп пояснив, чому називає війну в Ірані "військовою операцією".

"Я кажу "військова операція", бо як військова операція мені не потрібні жодні дозволи. Тоді як у війні, треба отримати схвалення Конгресі", — наголосив Трамп.

Зазначимо, що Дональд Трамп вже висловлювався щодо можливості "дружнього захоплення" Куби, наголошуючи на гуманітарній кризі в країні та розглядаючи її як загрозу національній безпеці США.

Також президент США заявляв про плани "зайнятися" Кубою після завершення операції в Ірані, підкреслюючи, що американська сторона веде з Кубою переговори.

Нагадаємо, 18 березня на Кубі заявили, що чинитимуть опір США.

Фокус також писав про те, що Трампу стає "трохи нудно" через війну в Ірані і він хоче "рухатись далі".