Трампу стає "трохи нудно" через війну в Ірані і він хоче "рухатись далі", — ЗМІ

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп перекидає тисячі американських військових на Близький Схід. Водночас на публіці політик каже, що він вже виграв цю війну, а Тегеран буквально просить Америку про переговори.

Через такі суперечливі заяви та рішення союзники та посадовці з Білого дому починають дратуватися. Про те, що відбувається у Вашингтоні через майже місяць після ударів США та Ізраїлю по Ірану пише MS NOW.

Старший співробітник Білого дому анонімно пояснив журналістам, що слова Трампа про те, що він "виграну війну" з Іраном — це "здебільшого гіпербола". Адже, за його словами, американський президент "просто хоче оголосити перемогу і рухатись далі".

За його словами, це бажання Трампа посилилося останніми днями.

"Не те щоб він шкодував чи щось таке — йому просто трохи нудно і він хоче рухатись далі", — додав чиновник.

Відео дня

Ще один працівник адміністрації Дональда Трампа також підтвердив, що Трамп почав "перемикатися" з війни в Ірану, зміщуючи фокус на економіку, внутрішні питання та майбутні проміжні вибори у США.

Крім того, інші співрозмовники ЗМІ описують ситуацію у Білому домі, як чіткий "розкол" з приводу того, як комунікувати війну в Ірані, яка затягується. Деякі радники підтримують легковажний тон, що використовує адміністрація Трампа, доповнюючи кадри ударів уривками з мультфільмів, кінематографу або трендовою музикою; інші частина вважає, що така стратегія неприйнятна.

Але усі посадовці з якими спілкувалися журналісти, кажуть, що не наважуються відкрито висловлювати свою думку всередині адміністрації Трампа, бо бояться негативних наслідків.

"Так багато людей бояться опинитися на виході, що вони просто п’ють Кул-Ейд (демонструють беззаперечну слухняність, — ред.) і погоджуються з усім", — сказав колишній чиновник Білого дому.

Ситуація на Близькому Сходу: до чого готується Трамп

Нагадаємо, що видання Axios 26 березня писало, якщо переговори з Іраном зайдуть у глухий кут, США можуть завдати масштабного удару по Тегерану, використовуючи наземні війська та бомбардування. У матеріалі йдеться, що Пентагон працює над 4 варіантами так званого "останнього удару", який мав б завершити бойові дії. Серед них — і наземні операції, і потужні авіаудари.

Ці варіанти стануть реальність, якщо переговори з Іраном не дадуть результату. А Ормузька протока, через яку проходить значна частина світового нафтового транзиту, буде заблокованою.

Натомість Іран почав встановлювати пастки та перекидати військові сили і засоби протиповітряної оборони на острів Харк на північному сході Перської затоки, готуючись до можливої наземної операції США. Про це пише видання CNN 26 березня з посиланням на джерела, обізнані з даними розвідки США.