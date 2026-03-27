Трампу становится "немного скучно" из-за войны в Иране и он хочет "двигаться дальше", — СМИ

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп перебрасывает тысячи американских военных на Ближний Восток. В то же время на публике политик говорит, что он уже выиграл эту войну, а Тегеран буквально просит Америку о переговорах.

Из-за таких противоречивых заявлений и решений союзники и чиновники из Белого дома начинают раздражаться. О том, что происходит в Вашингтоне спустя почти месяц после ударов США и Израиля по Ирану пишет MS NOW.

Старший сотрудник Белого дома анонимно объяснил журналистам, что слова Трампа о том, что он "выиграл войну" с Ираном — это "по большей части гипербола". Ведь, по его словам, американский президент "просто хочет объявить победу и двигаться дальше".

По его словам, это желание Трампа усилилось в последние дни.

"Не то чтобы он жалел или что-то такое — ему просто немного скучно и он хочет двигаться дальше", — добавил чиновник.

Еще один сотрудник администрации Дональда Трампа также подтвердил, что Трамп начал "переключаться" с войны в Иране, смещая фокус на экономику, внутренние вопросы и предстоящие промежуточные выборы в США.

Кроме того, другие собеседники СМИ описывают ситуацию в Белом доме, как четкий "раскол" по поводу того, как коммуницировать затягивающуюся войну в Иране. Некоторые советники поддерживают легкомысленный тон, используемый администрацией Трампа, дополняя кадры ударов отрывками из мультфильмов, кинематографа или трендовой музыкой; другая часть считает, что такая стратегия неприемлема.

Но все чиновники, с которыми общались журналисты, говорят, что не решаются открыто высказывать свое мнение внутри администрации Трампа, потому что боятся негативных последствий.

"Так много людей боятся оказаться на выходе, что они просто пьют Кул-Эйд (демонстрируют беспрекословное послушание, — ред.) и соглашаются со всем", — сказал бывший чиновник Белого дома.

Ситуация на Ближнем Востоке: к чему готовится Трамп

Напомним, что издание Axios 26 марта писало, что если переговоры с Ираном зайдут в тупик, США могут нанести масштабный удар по Тегерану, используя наземные войска и бомбардировки. В материале говорится, что Пентагон работает над 4 вариантами так называемого "последнего удара", который должен завершить боевые действия. Среди них — и наземные операции, и мощные авиаудары.

Эти варианты станут реальность, если переговоры с Ираном не дадут результата. А Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мирового нефтяного транзита, будет заблокирован.

Зато Иран начал устанавливать ловушки и перебрасывать военные силы и средства противовоздушной обороны на остров Харк на северо-востоке Персидского залива, готовясь к возможной наземной операции США. Об этом пишет издание CNN 26 марта со ссылкой на источники, знакомые с данными разведки США.