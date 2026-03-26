США готовят "последний удар" по Ирану: какие сценарии рассматривает Трамп

Если переговоры с Ираном зайдут в тупик, Соединенные Штаты Америки могут нанести масштабный удар по Тегерану, используя наземные войска и бомбардировки.

В то же время президент США Дональд Трамп не принял окончательного решения, поэтому подготовка продолжается. Об этом пишет Axios, со ссылкой на двух американских чиновников и источники, знакомые с внутренними дискуссиями.

В материале говорится, что Пентагон работает над несколькими вариантами так называемого "последнего удара", который должен завершить боевые действия. Среди них — и наземные операции, и мощные авиаудары.

Эти варианты станут реальность, если переговоры с Ираном не дадут результата. А Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мирового нефтяного транзита, будет заблокирован.

Четыре варианта "последнего удара" по Ирану

Источники СМИ, которые знакомы с дискуссиями в Пентагоне говорят о таких четырех сценариях:

Вторжение или блокаду острова Харг — главного центра иранского нефтяного экспорта. Атака на остров Ларак — это стратегический форпост Ирана на входе в Ормузский пролив. Там находятся бункеры, ударные корабли и радары Ирана. Взятие под контроль острова Абу-Муса и двух меньших островов, контролируемых Ираном, но на него претендуют ОАЭ. Блокирование и захват судов, вывозящих нефть Ирана с восточной стороны Ормузского пролива.

Также в Министерстве войны США разработали план по наземной операции в Иране, чтобы защитить запасы высокообогащенного урана на ядерных объектах.

Массированные авиаудары по этим объектам, чтобы отрезать Иран от доступа к материалам, рассматриваются, как альтернатива.

Что решил Дональд Трамп?

Но в Белом доме говорят, что президент пока не принял никакого решения. Источники СМИ говорят, что любые варианты с наземными операциями являются "гипотетическими". Впрочем, если переговоры в ближайшее время зайдут в тупик — Трамп готов к эскалации.

Удар по энергетической инфраструктуре Ирана может стать первым таким шагом. В ответ Иран обещает ответить масштабными атаками по всему Персидскому заливу.

В материале также отмечают, что Тегеран также имеет влияние на развитие событий. А сценарии, которые сейчас обсуждаются в Вашингтоне, могут затянуть и углубить конфликт.

Ситуация на Ближнем Востоке

Иран начал устанавливать ловушки и перебрасывать военные силы и средства противовоздушной обороны на остров Харк на северо-востоке Персидского залива, готовясь к возможной наземной операции США. Об этом пишет издание CNN 26 марта со ссылкой на источники, знакомые с данными разведки США.

Также США могут перебросить предназначенную Украине помощь на Ближний Восток, пишет 26 марта The Washington Post со ссылкой на три источника, знакомых с этим вопросом. Речь идет о ракетах к системам ПВО Patriot, которые были заказаны в рамках программы PURL по покрытию приоритетных требований Украины.