Ракеты к Patriot: США могут перебросить предназначенную Украине помощь на Ближний Восток, — WP

В США рассматривают вариант с тем, чтобы направить помощь, которая была предусмотрена Украине, на Ближний Восток. Это связано с тем, что война против Ирана истощает запасы американских боеприпасов.

В частности, речь идет о ракетах к системам ПВО Patriot, которые были заказаны в рамках программы PURL по покрытию приоритетных требований Украины. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на три источника, знакомых с этим вопросом.

Сообщается, что США нанесло удары по более 9 тысячам целей менее чем за четыре недели боев.

В своем заявлении представитель Пентагона отметил, что США планируют обеспечить потребности своих Вооруженных сил и потребности союзников, однако не предоставил никаких деталей.

В НАТО не ответили на вопрос о том, известно ли им о перенаправлении американского вооружения. Он отметил, что страны-члены НАТО в дальнейшем делают взносы в программу PURL, а оборудование поступает в Украину.

В целом, по данным НАТО, 75% ракет для систем Patriot, а также почти все боеприпасы для противовоздушной обороны были профинансированы за счет PURL.

С начала войны США в Иране в Европе начали беспокоиться из-за того, что Штаты слишком быстро используют боеприпасы. Такая интенсивность огня могла привести к задержкам и срывам их собственных заказов, а также поставок Украине в рамках PURL.

"Они действительно тратят боеприпасы, поэтому сейчас возникают вопросы относительно того, сколько они и в дальнейшем будут обеспечивать по этому соглашению", — рассказал один из дипломатов.

Непонятно, будут ли поставки американских ракет задержаны и выполнены позже, или будут полностью перенаправлены. По словам американского чиновника, Пентагон может перенаправить такие поставки в случае срочной военной необходимости, но должен будет уведомить об этом законодателей.

США тратят деньги, которые были выделены для помощи Украине

Пентагон стремился быстро увеличить производство ключевых боеприпасов после начала войны в Иране, но этот план ограничен способностью оборонной промышленности США к росту во времена кризиса.

Сейчас администрация Трампа готовит дополнительный запрос на оборонный бюджет для Конгресса, который Министерство обороны сначала предлагало превысить на 200 миллиардов долларов.

Согласно сообщению, которое Пентагон направил в Конгресс, с которым ознакомилось издание The Post, Министерство обороны использовало часть европейских средств PURL на другие возможности, которые, по плану законодателей, должны были быть оплачены за счет американского финансирования через USAI.

Отдельно, по словам двух американских чиновников, Пентагон в понедельник уведомил Конгресс о намерении перенаправить около 750 миллионов долларов финансирования, предоставленного странами НАТО через программу PURL, на пополнение собственных запасов американских военных, а не на отправку дополнительной помощи Украине.

Первый чиновник заявил, что непонятно, понимают ли европейские страны, участвующие в инициативе, как расходуется финансирование.

Дефицит ракет для ПВО Украины — что известно

Эксперты предполагали, что дефицит ракет к Patriot в Силах обороны из-за войны на Ближнем Востоке может начаться очень скоро — от одного до трех месяцев.

Ранее Фокус объяснял, почему Украина столкнется с дефицитом ракет Patriot: "виноват" Иран и не только он.

Отметим, аналитики исследовали вопрос ракет Patriot для Украины с точки зрения темпов производства и использования на войне с РФ. Выяснилось, что в месяц украинская система ПВО требует около 60 противоракет (при текущих темпах ударов баллистики). При этом производится действительно около 600 PAC3 в год (2025), то есть 51 в месяц, но каждую партию США распределяют между собственными армейскими складами и передает союзникам и партнерам.

Напоминаем, Зеленский комментировал ситуацией с ракетами Patriot после начала войны в Иране, объяснив, как это может повлиять на возможности украинской ПВО.