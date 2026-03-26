Ракети до Patriot: США можуть перекинути призначену Україні допомогу на Близький Схід, — WP

У США розглядають варіант з тим, аби спрямувати допомогу, яка була передбачена Україні, на Близький Схід. Це пов'язано з тим, що війна проти Ірану виснажує запаси американських боєприпасів.

Зокрема, йдеться про ракети до систем ППО Patriot, які були замовлені в рамках програми PURL щодо покриття пріоритетних вимог України. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на три джерела, знайомих з цим питанням.

Повідомляється, що США завдало ударів по понад 9 тисячам цілей менш ніж за чотири тижні боїв.

У своїй заяві речник Пентагону наголосив, що США планують забезпечити потреби своїх Збройних сил та потреби союзників, однак не надав жодних деталей.

У НАТО не відповіли на питання про те, чи їм відомо про перенаправлення американського озброєння. Він зазначив, що країни-членкині НАТО надалі роблять внески до програми PURL, а обладнання надходить до України.

Загалом, за даними НАТО, 75% ракет для систем Patriot, а також майже всі боєприпаси для протиповітряної оборони були профінансовані за рахунок PURL.

Від початку війни США в Ірані у Європі почали непокоїтися через те, що Штати надто швидко використовують боєприпаси. Така інтенсивність вогню могла призвести до затримок та зривок їхніх власних замовлень, а також поставок Україні в рамках PURL.

"Вони справді витрачають боєприпаси, тому зараз виникають питання щодо того, скільки вони й надалі забезпечуватимуть за цією угодою", — розповів один із дипломатів.

Незрозуміло, чи будуть постачання американських ракет затримані та виконані пізніше, чи будуть повністю перенаправлені. За словами американського чиновника, Пентагон може перенаправити такі поставки у разі термінової військової потреби, але повинен буде повідомити про це законодавців.

США витрачають гроші, які були виділені для допомоги Україні

Пентагон прагнув швидко збільшити виробництво ключових боєприпасів після початку війни в Ірані, але цей план обмежено здатністю оборонної промисловості США до зростання в часи кризи.

Наразі адміністрація Трампа готує додатковий запит на оборонний бюджет для Конгресу, який Міністерство оборони спочатку пропонувало перевищити на 200 мільярдів доларів.

Згідно з повідомленням, яке Пентагон надіслав до Конгресу, з яким ознайомилося видання The Post, Міністерство оборони використало частину європейських коштів PURL на інші можливості, які, за планом законодавців, мали бути оплачені за рахунок американського фінансування через USAI.

Окремо, за словами двох американських чиновників, Пентагон у понеділок повідомив Конгрес про намір перенаправити близько 750 мільйонів доларів фінансування, наданого країнами НАТО через програму PURL, на поповнення власних запасів американських військових, а не на надсилання додаткової допомоги Україні.

Перший чиновник заявив, що незрозуміло, чи розуміють європейські країни, що беруть участь в ініціативі, як витрачається фінансування.

Дефіцит ракет для ППО України — що відомо

Експерти припускали, що дефіцит ракет до Patriot у Силах оборони через війну на Близькому Сході може розпочатися дуже скоро — від одного до трьох місяців.

Зазначимо, аналітики дослідили питання ракет Patriot для України з точки зору темпів виробництва та використання на війні з РФ. З'ясувалось, що на місяць українська система ППО потребує близько 60 протиракет (при поточних темпах ударів балістики). При цьому виробляється справді близько 600 PAC3 на рік ( 2025), тобто 51 на місяць, але кожну партію США розподіляють між власними армійськими складами та передає союзникам й партнерам.

Нагадуємо, Зеленський коментував ситуацією з ракетами Patriot після початку війни в Ірані, пояснивши, як це може вплинути на можливості української ППО.