На фоне угрозы наземного нападения США: Иран перебрасывает силы и минирует остров Харк, — CNN

Иран начал устанавливать ловушки и перебрасывать военные силы и средства противовоздушной обороны на остров Харк на северо-востоке Персидского залива, готовясь к возможной наземной операции США.

В течение последних нескольких недель Тегеран направил устанавливать противопехотные и противотанковые мины вокруг острова, а также на его береговой линии, где потенциально может высадиться американский десант. Об этом пишет издание CNN со ссылкой на источники, знакомые с данными разведки США.

Администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность направления военных сил, чтобы захватить небольшой остров и использовать его как рычаг давления на Тегеран в вопросе разблокирования Ормузского пролива. Харк считается "спасательным кругом" Ирана, поскольку именно через него проходит около 90% экспорта сырой нефти страны, пишет CNN.

План имеет значительные риски

Такой план администрации Трампа имеет большие риски: эксперты и чиновники опасаются, что они повлекут значительные потери среди американских военных. Источники говорят, что остров имеет многоуровневую систему обороны, а Тегеран недавно перебросил туда дополнительные переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК).

"Иранцы умны и безжалостны. Они сделают все возможное, чтобы нанести максимальные потери американским силам как на кораблях в море, так и особенно после того, как наземные войска оказались где-то на их суверенной территории", — отметил бывший Верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО адмирал Джеймс Ставридис.

Некоторые чиновники и эксперты считают, что даже успешная операция США по захвату острова Харк не сможет выяснить проблемы с Ормузским проливом. Также они ставят под сомнение, что успех плана изменит иранское влияние на мировой энергетический рынок.

Американцы уже бомбили остров, заявив о поражении 90 целей. Министр финансов Скотт Бессент в программе Meet the Press на канале NBC News рассказывал, что Трамп "оставляет все карты на столе" по Ирану.

"Что может произойти с островом Харк? Посмотрим", — сказал Бессент.

Издание NBC News предполагает, что американские военные могут попытаться блокировать остров, а не захватывать его.

Напомним, ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран пропускает суда через Ормузский пролив, но только те, которые принадлежат "дружественным" странам.

