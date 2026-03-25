Трампу показывают красочные ролики про войну в Иране, где нет и слова правды, — СМИ

По словам американских чиновников, президент США получает информацию о войне с Ираном через короткие ролики, в которых показывают, как "что-то взрывается". Так что теперь в Белом доме обеспокоены, что Дональд Трамп не видит полной картины.

Каждый день с начала войны в Иране американские военные чиновники составляют для президента Дональда Трампа видеообращение, в котором показываются кадры самых крупных и успешных ударов по иранским целям за предыдущие 48 часов, сообщили три действующих американских чиновника и один бывший американский чиновник, сообщает NBC News.

Ежедневный видеоотчет обычно длится около двух минут, иногда дольше. Один из них описал каждое ежедневное видео как серию кадров, на которых "что-то взрывается".

Видеоролик, демонстрирующий бомбардировки иранской техники и военных объектов Центральным командованием США, — не единственная информация, которую Трамп получает о войне. По словам официальных лиц, он также получает обновленную информацию из бесед с высокопоставленными военными и разведывательными советниками, иностранными лидерами и новостных сообщений.

Однако видеобрифинг вызывает опасения у некоторых союзников Трампа, что он, возможно, не получает — или не усваивает — полную картину войны, которая продолжается уже четвертую неделю.

К тому же, посмотрев героический двухминутный ролик, президент США начинает своей день с разочарования в СМИ, которые описывают операцию "Эпическая ярость" совсем не так радужно и даже критически.

"Трамп, ссылаясь на успехи, показанные в ежедневных видеороликах, в частном порядке задается вопросом, почему его администрация не может лучше влиять на общественное мнение, спрашивая помощников, почему СМИ не акцентируют внимание на том, что он видит", — рассказали чиновники.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отвергла утверждение о том, что Трамп не получает информацию о полном спектре событий в войне, как об успехах, так и о неудачах.

"Это абсолютно ложное утверждение, исходящее от человека, который не присутствовал при этих разговорах. Любой, кто присутствовал на беседах с президентом Трампом, знает, что он активно запрашивает и учитывает мнения всех присутствующих и ожидает полной честности от всех своих главных советников", — заявила Ливитт.

А главный представитель Министерства обороны Шон Парнелл сообщил: "Операция "Эпическая ярость" имела оглушительный успех: наши силы выполнили миссию с беспрецедентной точностью и достигли всех поставленных с самого начала целей. Министр обороны Пит Хегсет находится в постоянном контакте с президентом Трампом по всем аспектам операции. Мы гордимся исключительными результатами, достигнутыми нашими военнослужащими, и по-прежнему полностью уверены в решениях главнокомандующего".

Вопрос о том, как президент воспринимает информацию, особенно негативную, и какие подробности передаются его помощниками, может быть особенно острым во время войны. Любому президенту помощникам исторически приходилось балансировать между предоставлением полной картины событий и акцентированием внимания на успехах в достижении основных целей.

Нынешние и бывшие американские чиновники заявили, что военные не могут информировать Трампа о каждом ударе — их сотни каждый день — и поэтому подготовленный видеоролик, хотя и демонстрирует возможности США, не отражает полного масштаба конфликта.

"Мы не можем рассказывать ему обо всем, что происходит", — сказал один из действующих американских чиновников. Чиновник отметил, что брифинги Трампа, как правило, получают более позитивную реакцию от его помощников, когда они посвящены победам США.

В целом, по словам чиновника, информация, которую получает Трамп о войне, как правило, акцентирует внимание на успехах США, и содержит сравнительно мало подробностей об действиях Ирана.

Один из примеров произошел в этом месяце, когда пять самолетов-заправщиков ВВС США были сбиты иранским ударом по авиабазе принца Султана в Саудовской Аравии. Трампа не информировали об ударах, и он узнал о случившемся из сообщений СМИ. Когда Трамп поинтересовался, ему сказали, что самолеты не получили серьезных повреждений.

По словам чиновника, Трамп бурно отреагировал на освещение событий в СМИ. Публично он опубликовал сообщение в Truth Social, назвав освещение удара вводящим в заблуждение и обвинив СМИ в желании, чтобы США "проиграли войну".

Впрочем, Дональд Трамп не единственный глава государства, который получает ограниченную, или лживую информацию от своих советников. Владимиру Путину тоже постоянно рассказывают об успехах российской армии, которых на самом деле нет.

