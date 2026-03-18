Иллюзия прорыва РФ: в ISW рассказали, зачем Герасимов постоянно врет Путину

Генерал Валерий Герасимов продолжает преувеличивать тактические детали и завышать успехи России на поле боя, создавая ложное впечатление, что линия фронта на Украине находится на грани краха.

16 марта Герасимов посетил командование Южной группировки сил России и заявил, что российские войска захватили 12 населенных пунктов в Украине в первые две недели марта 2026 года (примерно с 1 по 14 марта). Но в Институте изучения войны (ISW) уточняют, что российские войска захватили два населенных пункта в первые две недели марта 2026 года.

Валерий Герасимов преувеличил заявленные успехи России в небольших деревнях по всей линии фронта, пытаясь представить эти успехи как значительные и убедить Запад и Украину уступить территориальным требованиям России.

Он выдумал, что войска РФ захватили Дробышево, Яровое, Сосновое, Резниковку, Каленики и Голубовку Донецкой области, а также Веселянку Запорожской области.

ISW зафиксировал, что россияне действовали на 24% территории Дробышево, 50% - Яровой и 57% - Резниковки, а в другие населенные пункты и вовсе не заходили.

Герасимов повторил свое заявление от 29 декабря о том, что российские войска контролируют более половины города Лиман в Донецкой области, но представил его как свежую информацию, вероятно, чтобы создать ложное впечатление, будто армия РФ стремительно наступает на фронте.

По оценкам ISW, Силы обороны Украины, вероятно, освободили ранее контролируемые россиянами участки Лимана.

Начальник Генштаба России также утверждал, что российская армия контролирует более 60% территории Константиновки, хотя, по данным ISW, оккупанты действовали только на 7,85% территории города.

Герасимов также попытался преуменьшить успехи Украины на востоке Запорожской области, утверждая, что войска РФ сохраняют инициативу, активно наступают и отражают все украинские контратаки.

Однако, по сообщениям, с конца января 2026 года до середины марта 2026 года ВСУ освободили более 400 квадратных километров на Александровском и Гуляйпольском направлениях.

Герасимов, в частности, делал аналогичные заявления, преувеличивая предполагаемые успехи на поле боя в середине января и феврале 2026 года. Он проводит подобные митинги ежемесячно.

Герасимов также утверждал, что российские силы продолжают расширять "буферную зону" в Сумской и Харьковской областях, и заявил о захвате ряда населенных пунктов, но ISW подчеркивает, что российские войска проводят ограниченные трансграничные атаки на небольшие деревни, чтобы оказать информационное воздействие и убедить Запад в том, что линия фронта на Украине рушится, и что Украина должна уступить всем требованиям России.

Линия фронта на Украине, по сути, оперативно стабильна, и Украина освободила больше территории, чем российские войска захватили на театре военных действий в феврале 2026 года.

Напомним, в конце января начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада, опубликованного 27 января, заявил о захвате Купянска-Узлового. Этот фейк опровергли не только в СНБО Украины, но и в прокремлевских пабликах.

Иногда брифинги Герасимова посещает Владимир Путин, которому рассказывают об "успехах" российской армии.