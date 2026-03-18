Генерал Валерій Герасимов продовжує перебільшувати тактичні деталі і завищувати успіхи Росії на полі бою, створюючи хибне враження, що лінія фронту в Україні перебуває на межі краху.

16 березня Герасимов відвідав командування Південного угруповання сил Росії і заявив, що російські війська захопили 12 населених пунктів в Україні в перші два тижні березня 2026 року (приблизно з 1 по 14 березня). Але в Інституті вивчення війни (ISW) уточнюють, що російські війська захопили два населені пункти в перші два тижні березня 2026 року.

Валерій Герасимов перебільшив заявлені успіхи Росії в невеликих селах по всій лінії фронту, намагаючись представити ці успіхи як значні і переконати Захід і Україну поступитися територіальним вимогам Росії.

Він вигадав, що війська РФ захопили Дробишеве, Ярове, Соснове, Рєзніківку, Каленики і Голубівку Донецької області, а також Веселянку Запорізької області.

ISW зафіксував, що росіяни діяли на 24% території Дробишевого, 50% — Ярової та 57% — Різниківки, а в інші населені пункти і зовсім не заходили.

Герасимов повторив свою заяву від 29 грудня про те, що російські війська контролюють більш ніж половину міста Лиман на Донеччині, але представив її як свіжу інформацію, імовірно, щоб створити хибне враження, ніби армія РФ стрімко наступає на фронті.

За оцінками ISW, Сили оборони України, ймовірно, звільнили раніше контрольовані росіянами ділянки Лиману.

Начальник Генштабу Росії також стверджував, що російська армія контролює понад 60% території Костянтинівки, хоча, за даними ISW, окупанти діяли тільки на 7,85% території міста.

Герасимов також спробував применшити успіхи України на сході Запорізької області, стверджуючи, що війська РФ зберігають ініціативу, активно наступають і відбивають усі українські контратаки.

Однак, за повідомленнями, з кінця січня 2026 року до середини березня 2026 року ЗСУ звільнили понад 400 квадратних кілометрів на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

Герасимов, зокрема, робив аналогічні заяви, перебільшуючи передбачувані успіхи на полі бою в середині січня і лютому 2026 року. Він проводить подібні мітинги щомісяця.

Герасимов також стверджував, що російські сили продовжують розширювати "буферну зону" в Сумській і Харківській областях, і заявив про захоплення низки населених пунктів, але ISW наголошує, що російські війська проводять обмежені транскордонні атаки на невеликі села, щоб чинити інформаційний вплив і переконати Захід у тому, що лінія фронту в Україні валиться і що Україна має поступитися всіма вимогами Росії.

Лінія фронту в Україні, по суті, оперативно стабільна, і Україна звільнила більше території, ніж російські війська захопили на театрі військових дій у лютому 2026 року.

Нагадаємо, наприкінці січня начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов під час доповіді, опублікованої 27 січня, заявив про захоплення Куп'янська-Вузлового. Цей фейк спростували не тільки в РНБО України, а й у прокремлівських пабліках.

Іноді брифінги Герасимова відвідує Володимир Путін, якому розповідають про "успіхи" російської армії.