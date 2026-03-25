Трампу показують барвисті ролики про війну в Ірані, де немає і слова правди, — ЗМІ

За словами американських чиновників, президент США отримує інформацію про війну з Іраном через короткі ролики, в яких показують, як "щось вибухає". Тож тепер у Білому домі стурбовані, що Дональд Трамп не бачить повної картини.

Щодня від початку війни в Ірані американські військові чиновники складають для президента Дональда Трампа відеозвернення, в якому показують кадри найбільших і найуспішніших ударів по іранських цілях за попередні 48 годин, повідомили три чинні американські чиновники й один колишній американський чиновник, повідомляє NBC News.

Щоденний відеозвіт зазвичай триває близько двох хвилин, іноді довше. Один із них описав кожне щоденне відео як серію кадрів, на яких "щось вибухає".

Відеоролик, що демонструє бомбардування іранської техніки та військових об'єктів Центральним командуванням США, — не єдина інформація, яку Трамп отримує про війну. За словами офіційних осіб, він також отримує оновлену інформацію з бесід з високопоставленими військовими і розвідувальними радниками, іноземними лідерами та новинних повідомлень.

Однак відеобрифінг викликає побоювання у деяких союзників Трампа, що він, можливо, не отримує — або не засвоює — повну картину війни, яка триває вже четвертий тиждень.

До того ж, подивившись героїчний двохвилинний ролик, президент США розпочинає свій день із розчарування у ЗМІ, які описують операцію "Епічна лють" зовсім не так райдужно і навіть критично.

"Трамп, посилаючись на успіхи, показані в щоденних відеороликах, приватно ставить собі питання, чому його адміністрація не може краще впливати на громадську думку, запитуючи помічників, чому ЗМІ не акцентують увагу на тому, що він бачить", — розповіли чиновники.

Раніше прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт відкинула твердження про те, що Трамп не отримує інформацію про повний спектр подій у війні, як про успіхи, так і про невдачі.

"Це абсолютно неправдиве твердження, яке виходить від людини, яка не була присутня під час цих розмов. Той, хто був присутній на бесідах із президентом Трампом, знає, що він активно запитує і враховує думки всіх присутніх і очікує повної чесності від усіх своїх головних радників", — заявила Лівітт.

А головний представник Міністерства оборони Шон Парнелл повідомив: "Операція "Епічна лють" мала приголомшливий успіх: наші сили виконали місію з безпрецедентною точністю і досягли всіх поставлених від самого початку цілей. Міністр оборони Піт Гегсет перебуває в постійному контакті з президентом Трампом щодо всіх аспектів операції. Ми пишаємося винятковими результатами, досягнутими нашими військовослужбовцями, і як і раніше повністю впевнені в рішеннях головнокомандувача".

Питання про те, як президент сприймає інформацію, особливо негативну, і які подробиці передаються його помічниками, може бути особливо гострим під час війни. Будь-якому президенту помічникам історично доводилося балансувати між наданням повної картини подій і акцентуванням уваги на успіхах у досягненні основних цілей.

Нинішні та колишні американські чиновники заявили, що військові не можуть інформувати Трампа про кожен удар — їх сотні щодня — і тому підготовлений відеоролик, хоча й демонструє можливості США, не відображає повного масштабу конфлікту.

"Ми не можемо розповідати йому про все, що відбувається", — сказав один із чинних американських чиновників. Чиновник зазначив, що брифінги Трампа, як правило, отримують більш позитивну реакцію від його помічників, коли вони присвячені перемогам США.

Загалом, за словами чиновника, інформація, яку отримує Трамп про війну, як правило, акцентує увагу на успіхах США, і містить порівняно мало подробиць про дії Ірану.

Один із прикладів стався цього місяця, коли п'ять літаків-заправників ВПС США було збито іранським ударом по авіабазі принца Султана в Саудівській Аравії. Трампа не інформували про удари, і він дізнався про те, що трапилося, з повідомлень ЗМІ. Коли Трамп поцікавився, йому сказали, що літаки не зазнали серйозних пошкоджень.

За словами чиновника, Трамп бурхливо відреагував на висвітлення подій у ЗМІ. Публічно він опублікував допис у Truth Social, назвавши висвітлення удару таким, що вводить в оману, і звинувативши ЗМІ в бажанні, щоб США "програли війну".

Утім, Дональд Трамп не єдиний глава держави, який отримує обмежену, або брехливу інформацію від своїх радників. Володимиру Путіну теж постійно розповідають про успіхи російської армії, яких насправді немає.

