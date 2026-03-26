На тлі загрози наземного нападу США: Іран перекидає сили і мінує острів Харк, — CNN

Іран почав встановлювати пастки та перекидати військові сили і засоби протиповітряної оборони на острів Харк на північному сході Перської затоки, готуючись до можливої наземної операції США.

Упродовж останніх кількох тижнів Тегеран скерував встановлювати протипіхотні та протитанкові міни навколо острова, а також на його береговій лінії, де потенційно може висадитися американський десант. Про це пише видання CNN з посиланням на джерела, обізнані з даними розвідки США.

Адміністрація президента Дональда Трампа розглядає можливість скерування військових сил, щоб захопити невеликий острів та використати його як важіль тиску на Тегеран у питанні розблокування Ормузької протоки. Харк вважається "рятівним колом" Ірану, оскільки саме через нього проходить близько 90% експорту сирої нафти країни, пише CNN.

План має значні ризики

Такий план адміністрації Трампа має великі ризики: експерти та урядовці побоюються, що вони спричинять значні втрати серед американських військових. Джерела кажуть, що острів має багаторівневу систему оборони, а Тегеран нещодавно перекинув туди додаткові переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК).

"Іранці розумні та безжальні. Вони зроблять усе можливе, щоб завдати максимальних втрат американським силам як на кораблях у морі, так і особливо після того, як наземні війська опинилися десь на їхній суверенній території", — зауважив колишній Верховний головнокомандувач об’єднаних сил НАТО адмірал Джеймс Ставрідіс.

Деякі посадовці та експерти вважають, що навіть успішна операція США із захоплення острова Харк не зможе з'ясувати проблеми з Ормузькою протокою. Також вони ставлять під сумнів, що успіх плану змінить іранський вплив на світовий енергетичний ринок.

Американці вже бомбардували острів, заявивши про ураження 90 цілей. Міністр фінансів Скотт Бессент в програмі Meet the Press на каналі NBC News розповідав, що Трамп "залишає всі карти на столі" щодо Ірану.

"Що може статися з островом Харк? Побачимо", — сказав Бессент.

Видання NBC News припускає, що американські військові можуть спробувати блокувати острів, а не захоплювати його.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран пропускає судна через Ормузьку протоку, але лише ті, які належать "дружнім" країнам.

