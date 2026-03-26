США готують "останній удар" по Ірану: які сценарії розглядає Трамп

Якщо переговори з Іраном зайдуть у глухий кут, Сполучені Штати Америки можуть завдати масштабного удару по Тегерану, використовуючи наземні війська та бомбардування.

Водночас президент США Дональд Трамп не прийняв остаточного рішення, тож підготовка триває. Про це пише Axios, з посиланням на двох американських чиновників та джерела, що обізнані з внутрішніми дискусіями.

У матеріалі йдеться, що Пентагон працює над кількома варіантами так званого "останнього удару", який мав б завершити бойові дії. Серед них — і наземні операції, і потужні авіаудари.

Ці варіанти стануть реальність, якщо переговори з Іраном не дадуть результату. А Ормузька протока, через яку проходить значна частина світового нафтового транзиту, буде заблокованою.

Чотири варіанти "останнього удару" по Ірану

Джерела ЗМІ, які знайомі із дискусіями у Пентагоні кажуть про такі чотири сценарії:

Вторгнення або блокаду острова Харг — головного центру іранського нафтового експорту. Атака на острів Ларак — це стратегічний форпост Ірану на вході до Ормузької протоки. Там знаходяться бункери, ударні кораблі та радари Ірану. Взяття під контроль острова Абу-Муса і двох менших островів, що контролюються Іраном, але на нього претендують ОАЕ. Блокування і захоплення суден, що вивозять нафту Ірану зі східного боку Ормузької протоки.

Також у Міністерстві війни США розробили план щодо наземної операції в Ірані, аби захистити запаси високозбагаченого урану на ядерних об'єктах.

Масовані авіаудари по цих об'єктах, щоб відрізати Іран від доступу до матеріалів, розглядаються, як альтернатива.

Що вирішив Дональд Трамп?

Але у Білому домі кажуть, що президент поки не ухвалив жодного рішення. Джерела ЗМІ кажуть, що будь-які варіанти з наземними операціями є "гіпотетичними". Втім, якщо переговори найближчим часом зайдуть у глухий кут — Трамп готовий до ескалації.

Удар по енергетичній інфраструктурі Ірану може стати першим таким кроком. У відповідь Іран обіцяє відповісти масштабними атаками по всій Перській затоці.

У матеріалі також відзначають, що Тегеран також має вплив на розвиток подій. А сценарії, які зараз обговорюються у Вашингтоні, можуть затягнути і поглибити конфлікт.

Ситуація на Близькому Сході

Іран почав встановлювати пастки та перекидати військові сили і засоби протиповітряної оборони на острів Харк на північному сході Перської затоки, готуючись до можливої наземної операції США. Про це пише видання CNN 26 березня з посиланням на джерела, обізнані з даними розвідки США.

Також США можуть перекинути призначену Україні допомогу на Близький Схід, пише 26 березня The Washington Post з посиланням на три джерела, знайомих з цим питанням. Йдеться про ракети до систем ППО Patriot, які були замовлені в рамках програми PURL щодо покриття пріоритетних вимог України.