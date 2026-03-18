На Кубі заявили, що чинитимуть опір США: в активі тільки радянська техніка

Мігель Діас-Канель відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про те, що він "візьме" Кубу, оскільки "острів Свободи" ослаблений. Президент Куби заявив про опір, але на Кубі залишилася тільки радянська техніка.

"Зіткнувшись із найгіршим сценарієм, Куба впевнена в одному: будь-який зовнішній агресор зустріне непохитний опір", — написав Діас-Канель у мікроблозі X у вівторок, 17 березня.

Пост Мігеля Діас-Канеля

Президент Куби заявив, що США майже щодня публічно погрожують Кубі насильницьким поваленням конституційного ладу. І використовують для цього "обурливий привід": серйозні обмеження ослабленої економіки, яку вони атакують і намагаються ізолювати вже понад шість десятиліть.

"Вони мають намір і оголошують про плани захопити країну, її ресурси, майно і навіть саму економіку, яку вони прагнуть задушити і підпорядкувати собі. Тільки так можна пояснити запеклу економічну війну, розв'язану як колективне покарання проти всього населення", — заявив Діас-Канель.

Мігель Діас-Канель заявив, що Куба чинитиме опір агресору, тобто США

На Кубі посилилася криза на тлі триваючої нафтової блокади з боку США. 16 березня на острові стався блекаут національного масштабу, внаслідок якого без електрики опинилося все населення країни — 10 мільйонів осіб. До ранку 17 березня подачу електроенергії було відновлено для двох третин населення країни, включно з 45 відсотками населення столиці Гавани, де проживає 1,7 млн осіб.

При цьому, спілкуючись із журналістами, Дональд Трамп заявив, що "він удостоїться честі взяти Кубу".

"Взяти Кубу. Я маю на увазі, звільнити її, взяти її. Думаю, що зможу зробити з нею все, що захочу. Зараз це дуже ослаблена країна", — заявив президент США.

Комуністична Куба спробувала піти на поступки. Вранці 16 березня заступник прем'єр-міністра Куби Оскар Перес-Оліва зазначив, що Гавана "готова до гнучких торговельних відносин із компаніями зі США, а також з кубинцями, які проживають у США, та їхніми нащадками".

Але держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, який хоч і має кубинське коріння, але виступає проти комуністичного уряду "острова Свободи", назвав цю поступку недостатньою для проведення реформ із формування вільного ринку, які хотіла б бачити на Кубі адміністрація Трампа.

"Те, про що вони оголосили вчора (16 березня — ред.), недостатньо драматично. Це не допоможе. Тож їм належить ухвалити кілька великих рішень", — повідомив Рубіо.

Армія Куби — що "острів Свободи" може протиставити США

Станом на березень 2026 року, Революційні збройні сили Куби (FAR — Fuerzas Armadas Revolucionarias) залишаються однією з найменш модернізованих армій у світі.

Армія Куби володіє справжнім "музеєм" радянської техніки

Загальна чисельність регулярних військ становить приблизно 45 000 — 50 000 осіб, при цьому сухопутні війська — це близько 35 тисяч осіб. Але кубинський уряд робить ставку на концепцію "загальнонародної війни", вважаючи, що може мобілізувати до мільйона осіб.

Майже все озброєння на Кубі — це залишки радянських поставок. Частину озброєння було модернізовано: поставлено на нові шасі.

На Кубі є тільки стара радянська техніка

На Кубі є близько 800 радянських танків Т-62М, Т-55 і Т-54, але невідомо, скільки з них на ходу. Також є БМП-1, БТР-60, БМД-1. Характерна особливість кубинської армії — колісні танки (башти від Т-54 або гармати Д-30, встановлені на базу БТР-60).

Мігель Діас-Канель на огляді кубинської армії

Що стосується артилерії, то основу становлять РСЗВ БМ-21 "Град", гармати ЗІС-3, гаубиці Д-30 і М-46. Більшість із них перетворені на самохідні установки на базі вантажівок КрАЗ або шасі танків.

Авіація на Кубі перебуває в найбільш жалюгідному стані. Вважається, що на "острові Свободи" є близько шести робочих МіГ-29, МіГ-23 (близько 10-15) і МіГ-21.

А військово-морський флот — це кілька малих патрульних кораблів, перероблених із траулерів і, ймовірно, є кілька надмалих підводних човнів і радянських ракетних катерів.

Останніми роками Куба намагалася отримати запчастини для систем ППО та авіації в обхід санкцій, однак радикального оновлення парку техніки не відбулося.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявляв, що Куба скоро "завалиться", і саме Марко Рубіо відіграватиме ключову роль у переговорах і відновленні.

При цьому в Кремлі вже заявили, що будуть "рятувати" Кубу.