"Куба следующая": Трамп проговорился и сразу попросил СМИ не разглашать информацию (видео)

Одна из следующих военных операций Соединенных Штатов Америки, похожих на события в Венесуэле или Иране, состоится на Кубе.

Выступая в Майами, об этом заявил президент США Дональд Трамп, после чего сразу попросил всех забыть эти слова и проигнорировать само сообщение.

"Куба следующая. Однако сделайте вид, что я этого не говорил. СМИ, пожалуйста... Игнорируйте это заявление", — сказал Трамп.

Кроме того, Трамп объяснил, почему называет войну в Иране "военной операцией".

"Я говорю "военная операция", потому что как военная операция мне не нужны никакие разрешения. Тогда как в войне, надо получить одобрение Конгресса", — подчеркнул Трамп.

Отметим, что Дональд Трамп уже высказывался о возможности "дружественного захвата" Кубы, подчеркивая гуманитарный кризис в стране и рассматривая ее как угрозу национальной безопасности США.

Также президент США заявлял о планах "заняться" Кубой после завершения операции в Иране, подчеркивая, что американская сторона ведет с Кубой переговоры.

Напомним, 18 марта на Кубе заявили, что будут сопротивляться США.

