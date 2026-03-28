"Какая досада": Трамп "обмолвился", что хочет переименовать Ормузский пролив в свою честь

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность переименования Ормузского пролива в свою честь после того, как американские войска возьмут его под контроль.

Вопрос контроля над Ормузским проливом занимает ключевое место в повестке дня Трампа, пишет New York Post со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников издания, в случае успешного выполнения задачи в регионе Трамп действительно рассматривает возможность назвать пролив "Американским" или "проливом Трампа".

Еще одним подтверждением этому является речь Трампа в Майами, во время которой он якобы обмолвился о своих намерениях.

"Они должны разблокировать пролив Трампа — то есть Ормузский пролив. Извините, какая досада... Такая ужасная ошибка. Фейковые новости скажут: он оговорился — случайно сказал. Нет, со мной не бывает случайностей, не слишком много", — отметил Трамп.

Журналисты NYP также подчеркнули, что идея переименования Ормузского пролива ранее активно обсуждалась в соцсетях среди сторонников Трампа.

