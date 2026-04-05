"Безумные подонки, будете жить в аду": Трамп угрожает разрушить мосты и электростанции Ирана

Президент США Дональд Трамп пообещал во вторник, 7 апреля, нанести удары по мостам и электростанциям Ирана, разрушив это все.

Трамп требует открыть Ормузский пролив для прохода судов. Об этом он написал в Truth Social, передает Clash Report.

"Во вторник в Иране будет День электростанций и День мостов, и всё это одновременно. Ничего из этого не останется!!! Откройте пролив, сумасшедшие отбросы, сумасшедшие, ибо будете жить в аду — посмотрите только! Слава Аллаху", — написал Трамп, использовав в своем посте нецензурную лексику.

Пост Трампа Фото: Clash Report

В то же время он не сообщил, чем именно планирует бить по мостам и электростанциям.

Ранее Фокус рассказывал, что Иран готовится к возможному наземному вторжению со стороны США. В частности, они усиливают оборону своего крупнейшего нефтяного порта, параллельно угрожая наносить удары по большему количеству целей вокруг Персидского залива.

Перед этим Дональд Трамп сообщил своим советникам, что готов прекратить войну в Иране даже при условии, что Ормузский пролив останется закрытым.

Напомним, 4 апреля Трамп поставил новый дедлайн Ирану, пригрозив, что на страну "обрушится весь ад".

Перед этим в своем обращении к нации Дональд Трамп заверил, что США "доведут дело до конца", и анонсировал следующие мощные удары по Ирану:

"Мы нанесем им чрезвычайно сильный удар в течение следующих 2-3 недель. Мы вернем их в каменный век, к которому они и принадлежат".

В то же время он сказал, что основные стратегические цели военной операции уже "почти достигнуты".

Напомним, 1 апреля издание Fortune писало, что отступление США с Ближнего Востока может стать большим ударом, чем война во Вьетнаме.

Также сообщалось, что Трамп рассматривает выход из Ирана, чтобы вернуться позже, однако его планы не могут понять советники.