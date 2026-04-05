"Божевільні покидьки, житимете в пеклі": Трамп погрожує зруйнувати мости та електростанції Ірану

Президент США Дональд Трамп пообіцяв у вівторок, 7 квітня, завдати ударів по мостах та електростанціях Ірану, зруйнувавши це все.

Трамп вимагає відкрити Ормузьку протоку для проходу суден. Про це він написав у Truth Social, передає Clash Report.

"У вівторок в Ірані буде День електростанцій та День мостів, і все це одночасно. Нічого з цього не залишиться!!! Відкрийте протоку, божевільні покидьки, божевільні, бо житимете в пеклі — подивіться тільки! Слава Аллаху", — написав Трамп, використавши у своєму пості нецензурну лексику.

Пост Трампа Фото: Clash Report

Водночас він не повідомив, чим саме планує бити по мостах та електростанціях.

Раніше Фокус розповідав, що Іран готується до можливого наземного вторгнення з боку США. Зокрема, вони посилюють оборону свого найбільшого нафтового порту, паралельно погрожуючи завдавати ударів по більшій кількості цілей довкола Перської затоки.

Перед цим Дональд Трамп повідомив своїм радникам, що готовий припинити війну в Ірані навіть за умови, що Ормузька протока залишиться закритою.

Нагадаємо, 4 квітня Трамп поставив новий дедлайн Ірану, пригрозивши, що на країну "обрушиться все пекло".

Перед цим у своєму зверненні до нації Дональд Трамп запевнив, що США "доведуть справу до кінця", і анонсував наступні потужні удари по Ірану:

"Ми завдамо їм надзвичайно сильного удару протягом наступних 2-3 тижнів. Ми повернемо їх у кам'яний вік, до якого вони і належать".

Водночас він сказав, що основні стратегічні цілі військової операції вже "майже досягнуті".

