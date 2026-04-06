США та Іран можуть укласти 45-денне перемир'я: Трамп дає останній шанс на угоду, — Axios

Сполучені Штати, Іран разом з регіональними посередниками обговорюють можливість укладання домовленості про 45-денне припинення вогню. Це перемир'я може стати кроком на шляху до завершення війни.

Водночас шанси на те, що домовленість буде укладена в наступні 48 годин невеликі. Про це йдеться в матеріалі Axios, яке поспілкувалося з джерелами у США, Ізраїлі та на Близькому Сході.

Однак, якщо угоду таки вдасться погодити, то це може стати єдиним шансом запобігти ескалації війни, яка передбачатиме удари по мостах та електростанціях Ірану, а також удари у відповідь по енергетичних та водних об'єктах у країнах Перської затоки.

У неділю Трамп заявив, що США ведуть перемовини з Іраном, і що угода може бути досягнута до вівторка. Однак він наголосив, що якщо перемовини проваляться, то "він підірве там усе".

Перед цим Трамп погрожував знищити інфраструктуру, життєво важливу для іранських цивільних, якщо йому не вдасться досягти угоди з режимом. У відповідь Іран обіцяє завдати більших ударів по Ізраїлю та по країнах Перської затоки.

Два джерела повідомили, що оперативний план масштабної американо-ізраїльської бомбардувальної кампанії проти енергетичних об'єктів Ірану готовий. Водночас Трамп дав "останній шанс" на укладання угоди, продовживши термін свого ультиматуму.

За даними джерел, перемовини ведуться через пакистанських, єгипетських та турецьких посередників, а також через текстові повідомлення, надіслані між посланцем Трампа Стівом Віткоффом та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі.

Адміністрація Трампа останніми днями надала Ірану декілька пропозицій, але досі іранські чиновники їх не прийняли.

Водночас наразі обговорюється двоетапна угода — перший її етап передбачав би 45-денне припинення вогню, протягом якого будуть вестися перемовини про остаточне завершення війни. При цьому припинення вогню може бути продовжене, якщо для переговорів знадобиться більше часу.

Джерела повідомили, що посередники вважають, що повне відкриття Ормузької протоки та вирішення проблеми високозбагаченого урану Ірану — або шляхом його вивезення з країни, або шляхом розведення — можуть бути лише результатом фінальної угоди.

При цьому Іран не готовий відмовлятися від своїх вимог щодо Ормузької протоки та збагаченого урану задля 45-денного перемир'я.

Посередники очікують, що Іран проявить часткові поступки щодо обох питань на першому етапі угоди. Натомість адміністрація Трампа має надати гарантії, що припинення вогню не буде тимчасовим, а війна не відновиться.

Іранські чиновники чітко дали посередникам зрозуміти, що вони не хочуть опинитися в ситуації, подібній до ситуації в Газі чи Лівані, де на папері існує припинення вогню, але США та Ізраїль можуть атакувати знову, коли забажають.

Білий дім відмовився від коментарів.

Водночас одне з джерел, обізнаних із ситуацією, повідомило, що посередники у перемовинах дуже стурбовані тим, що іранська відповідь на американо-ізраїльський удар по енергетичній інфраструктурі країни буде руйнівною для нафтових та водних об'єктів країн Перської затоки.

Вони передали іранським чиновникам чітке повідомлення, що ті не мають часу на подальші переговори, і наголосили, що наступні 48 годин — це остання можливість досягти угоди та запобігти масовим руйнуванням для країни.

Іранські чиновники, принаймні публічно, все ще займають надзвичайно жорстку позицію та відкидають будь-які поступки. Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану заявили в неділю, що ситуація в Ормузькій протоці "ніколи не повернеться" до того, що було до війни, особливо для США та Ізраїлю.

Війна в Ірані — що відомо

Перед цим у своєму зверненні до нації Дональд Трамп запевнив, що США "доведуть справу до кінця", і анонсував наступні потужні удари по Ірану:

"Ми завдамо їм надзвичайно сильного удару протягом наступних 2-3 тижнів. Ми повернемо їх у кам'яний вік, до якого вони і належать".

Водночас він сказав, що основні стратегічні цілі військової операції вже "майже досягнуті".

