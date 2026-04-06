Іран надіслав США свій "мирний план" у відповідь на ультиматум Трампа, — ЗМІ

У відповідь на ультиматум президента США Дональда Трампа Іран надіслав свій "мирний план", що має десять пунктів для припинення війни.

Документ обговорювався із США. Про це повідомили американські чиновники та іранське державне інформаційне агентство IRNA, пише Аxios

У матеріалі йдеться, що шанси домовитися до встановленого дедлайну Дональдом Трампом невеликі.

"Шанси на укладення угоди про припинення вогню до крайнього терміну, встановленого Трампом, 20:00 за східним часом у вівторок, 7 квітня, наразі здаються невеликими. Трамп каже, що без укладення угоди до того часу він ударить по іранській цивільній інфраструктурі. Іран заявляє, що завдасть ударів по енергетичних та водних об'єктах у країнах Перської затоки", — йдеться у матеріалі.

Один із американських чиновників, який бачив реакцію Ірану, назвав її "максималістською".

Трамп заявив журналістам, що реакція Ірану була "значною", але "недостатньо хорошою". Він сказав, що "дуже малоймовірно", що він знову продовжить свій термін.

"Я дав їм шанс, а вони ним не скористалися", — сказав він.

Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу застеріг Трампа від угоди про припинення вогню, повідомив Axios ізраїльський чиновник.

Натомість інше джерело видання повідомило журналістам, що 45-денний період може бути продовжений, якщо для переговорів знадобиться більше часу.

Чого вимагає Іран?

За даними іранського державного інформаційного агентства IRNA, відповідь Ірану обговорювалася протягом двох тижнів і в понеділок була надіслана пакистанським посередникам.

Відтак Іран вимагає завершення війни, а не лише тимчасового припинення вогню.

"Джерела, обізнані з переговорами, сказали, що це ключовий камінь спотикання на даний момент, і посередники працюють над різними формулами, щоб гарантувати, що припинення вогню призведе до остаточного припинення бойових дій", — пише видання.

За даними IRNA, відповідь включає вимогу про припинення війни в Ірані, а також припинення бойових дій в інших місцях регіону, таких як Ліван, куди Ізраїль б'є.

Також Іранці вимагають "протоколу для безпечного проходу через Ормузьку протоку", "оплати на реконструкцію після ударів США та Ізраїлю", а також "скасування санкцій, запроваджених США та міжнародною спільнотою".

Президент США відзначив, що Іран зробив "недостатньо гарну пропозицію".

"Вони зробили… значну пропозицію. Недостатньо гарну, але вони зробили дуже важливий крок. Побачимо, що буде", – сказав Трамп журналістам у понеділок.

Також того дня Трамп заявив, що Іран може бути знищений за одну ніч – можливо, вже завтра.

"Всю країну можна знищити за одну ніч. І ця ніч може настати вже завтра", – сказав він.

Ситуація на Близькому Сході: що відомо

Нагадаємо, що, як писало видання Axios, Сполучені Штати, Іран разом з регіональними посередниками обговорюють можливість укладання домовленості про 45-денне припинення вогню.

Також за словами міністра закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, Ормузька протока перебуває в межах територіальних і внутрішніх вод Ірану і Оману, і що будь-які повоєнні домовленості щодо транзиту й управління визначатимуться виключно цими двома прибережними державами.

Натомість у ЄС попередили США, що удари по електростанціях і мостах в Ірані, якщо Тегеран не розблокує Ормузьку протоку. Будуть вважатися незаконними та можуть розглядатися як воєнний злочин.