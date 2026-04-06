США погрожують ударами по енергетиці Ірану: в ЄС назвали наміри Трампа "незаконними", — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп погрожує завдати ударів по електростанціях і мостах в Ірані, якщо Тегеран не розблокує Ормузьку протоку. У відповідь, Європейський Союз застеріг, що подібні дії будуть незаконними та можуть розглядатися як воєнний злочин.

Як пише видання Politico, посилаючись на заяву президента Європейської ради Антоніо Коста, навмисні удари по цивільній інфраструктурі, зокрема енергетичних об’єктах, є неприпустимими і суперечать міжнародному праву. При цьому він додав, що така норма стосується не лише війни Росії проти України, а й будь-яких конфліктів у світі.

Крім того, посадовець підкреслив, що цивільне населення Ірану може стати головною жертвою потенційних атак. За його словами, лише дипломатичні зусилля здатні усунути глибинні причини напруженості на Близькому Сході, особливо після п’яти тижнів загострення конфлікту.

Зокрема, у неділю на сторінці у своїй соціальні мережі Truth Social Трамп написав, що "вівторок стане Днем електростанцій і мостів" в Ірані. Так, він намагався закликати владу країни відкрити Ормузьку протоку. Експерти та міжнародні юристи одразу попередили, що такі дії суперечать нормам міжнародного права.

Відео дня

У понеділок прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт запевнила, що США "завжди діятимуть у межах закону". Тим часом Коста разом із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн провели серію телефонних переговорів із лідерами Ірану, Ізраїлю, Об’єднаних Арабських Еміратів та Пакистану.

"Метою телефонних дзвінків було просування заклику ЄС до деескалації та максимальної стриманості, захисту цивільного населення та повної поваги до міжнародного права, а також сприяння створенню простору для дипломатії", – сказав високопосадовець ЄС

Politico додає, що європейські країни дедалі рішучіше відмовляються брати участь у військовому конфлікті, навіть попри стрімке зростання цін на енергоносії через блокаду Ормузької протоки.Так, декілька держав ЄС відмовили США у використанні своїх баз для можливих ударів.

Ба більше, минулого тижня Велика Британія організувала віртуальну зустріч за участю 41 країни, серед яких Франція, Німеччина та Канада, щоб узгодити спільну позицію щодо відновлення проходу через Ормузьку протоку. В резуьтаті обговорень, учасники зустрічі підтримали дипломатичні зусилля через ООН та відкинули фінансові вимоги Ірану для забезпечення безпечного судноплавства.

Нагадаємо, що, як писало видання Axios, Сполучені Штати, Іран разом з регіональними посередниками обговорюють можливість укладання домовленості про 45-денне припинення вогню.

Також Фокус писав, що, за словами міністра закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, Ормузька протока перебуває в межах територіальних і внутрішніх вод Ірану і Оману, і що будь-які повоєнні домовленості щодо транзиту й управління визначатимуться виключно цими двома прибережними державами.