США угрожают ударами по энергетике Ирана: в ЕС назвали намерения Трампа "незаконными", — СМИ

Президент США Дональд Трамп угрожает нанести удары по электростанциям и мостам в Иране, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив. В ответ, Европейский Союз предостерег, что подобные действия будут незаконными и могут рассматриваться как военное преступление.

Как пишет издание Politico, ссылаясь на заявление президента Европейского совета Антонио Коста, преднамеренные удары по гражданской инфраструктуре, в частности энергетическим объектам, являются недопустимыми и противоречат международному праву. При этом он добавил, что такая норма касается не только войны России против Украины, но и любых конфликтов в мире.

Кроме того, чиновник подчеркнул, что гражданское население Ирана может стать главной жертвой потенциальных атак. По его словам, только дипломатические усилия способны устранить глубинные причины напряженности на Ближнем Востоке, особенно после пяти недель обострения конфликта.

В частности, в воскресенье на странице в своей социальной сети Truth Social Трамп написал, что "вторник станет Днем электростанций и мостов" в Иране. Так, он пытался призвать власти страны открыть Ормузский пролив. Эксперты и международные юристы сразу предупредили, что такие действия противоречат нормам международного права.

В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заверила, что США "всегда будут действовать в рамках закона". Тем временем Коста вместе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен провели серию телефонных переговоров с лидерами Ирана, Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов и Пакистана.

"Целью телефонных звонков было продвижение призыва ЕС к деэскалации и максимальной сдержанности, защиты гражданского населения и полного уважения к международному праву, а также содействие созданию пространства для дипломатии", — сказал высокопоставленный чиновник ЕС

Politico добавляет, что европейские страны все решительнее отказываются участвовать в военном конфликте, даже несмотря на стремительный рост цен на энергоносители из-за блокады Ормузского пролива. так, несколько государств ЕС отказали США в использовании своих баз для возможных ударов.

Более того, на прошлой неделе Великобритания организовала виртуальную встречу с участием 41 страны, среди которых Франция, Германия и Канада, чтобы согласовать общую позицию по восстановлению прохода через Ормузский пролив. В результате обсуждений, участники встречи поддержали дипломатические усилия через ООН и отвергли финансовые требования Ирана для обеспечения безопасного судоходства.

Напомним, что, как писало издание Axios, Соединенные Штаты, Иран вместе с региональными посредниками обсуждают возможность заключения договоренности о 45-дневном прекращении огня.

Также Фокус писал, что, по словам министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, Ормузский пролив находится в пределах территориальных и внутренних вод Ирана и Омана, и что любые послевоенные договоренности по транзиту и управлению будут определяться исключительно этими двумя прибрежными государствами.