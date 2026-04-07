Іран передав США мирну пропозицію з 10 пунктів: ЗМІ дізнались, чого вимагає Тегеран
Пакистан, який є головним посередником між воюючими США і Ізраїлем з одного боку та Іраном — з іншого, передав американцям мирну пропозицію від Тегерану, яка складається з 10 пунктів.
Одна з головних вимог іранської пропозиції — те, що Іран більше ніколи не зазнає нападу, пише The New York Times з посиланням на власні джерела.
Двоє анонімних високопоставлених іранських чиновників заявили, що мирна пропозиція, окрім гарантій безпеки для Ірану, передбачала:
- припинення ізраїльських ударів по "Хезболі" в Лівані;
- скасування всіх санкцій.
Журналісти зазначили, що натомість Іран обіцяє завершити блокаду Ормузької протоки та використати її як засіб для відбудови країни, замість "репарацій" з США та Ізраїлю.
Для цього Тегеран запровадить збір у розмірі приблизно 2 мільйони доларів за кожне судно, що проходитиме протокою. Цю суму Іран ділитиме з Оманом, що розташований на протилежному березі протоки.
Автори матеріалу також підкреслили, що президент США Дональд Трамп погрожує бомбардувати важливі об’єкти цивільної інфраструктури, такі як мости та електростанції, якщо Іран до вечора 7 квітня не відкриє Ормузьку протоку.
"Такий удар позначиться на повсякденному житті мільйонів іранців", — наголошується в статті.
Фокус також писав про те, що Іран надіслав США свій "мирний план" у відповідь на ультиматум Трампа.