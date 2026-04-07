Іран передав США мирну пропозицію з 10 пунктів: ЗМІ дізнались, чого вимагає Тегеран

Пакистан, який є головним посередником між воюючими США і Ізраїлем з одного боку та Іраном — з іншого, передав американцям мирну пропозицію від Тегерану, яка складається з 10 пунктів.

Одна з головних вимог іранської пропозиції — те, що Іран більше ніколи не зазнає нападу, пише The New York Times з посиланням на власні джерела.

Двоє анонімних високопоставлених іранських чиновників заявили, що мирна пропозиція, окрім гарантій безпеки для Ірану, передбачала:

припинення ізраїльських ударів по "Хезболі" в Лівані;

скасування всіх санкцій.

Журналісти зазначили, що натомість Іран обіцяє завершити блокаду Ормузької протоки та використати її як засіб для відбудови країни, замість "репарацій" з США та Ізраїлю.

Для цього Тегеран запровадить збір у розмірі приблизно 2 мільйони доларів за кожне судно, що проходитиме протокою. Цю суму Іран ділитиме з Оманом, що розташований на протилежному березі протоки.

Автори матеріалу також підкреслили, що президент США Дональд Трамп погрожує бомбардувати важливі об’єкти цивільної інфраструктури, такі як мости та електростанції, якщо Іран до вечора 7 квітня не відкриє Ормузьку протоку.

"Такий удар позначиться на повсякденному житті мільйонів іранців", — наголошується в статті.

Нагадаємо, 6 квітня Трамп пригрозив знищити всі мости й електростанції в Ірані.

