ЕС отреагировал на угрозы Трампа уничтожить "целую цивилизацию" Ирана, — Politico

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп резко обострил риторику в отношении Ирана, заявив о возможности "уничтожения целой цивилизации" на фоне войны и ультиматума по открытию Ормузского пролива. В то же время в Европейском Союзе дали понять, что не воспринимают эти слова буквально.

ЕС проигнорировал угрозы Дональда Трампа уничтожить "всю цивилизацию" Ирана, а дипломаты и чиновники дали понять, что не воспринимают замечания президента США буквально, сообщили Politico 7 марта.

На просьбу ответить на пост Трампа на платформе Truth Social, в котором говорилось о среде как крайнем сроке, который он дал Тегерану для повторного открытия Ормузского пролива, Европейская комиссия заявила, что "не имеет комментариев". Представитель внешнеполитического крыла ЕС, Европейской службы внешних действий, также отказался от комментариев.

"Честно говоря, если бы мы реагировали каждый раз, когда кто-то публикует что-то возмутительное в Интернете, это было бы все, что мы бы сделали. У меня сегодня нет ощущения, что кто-то в Брюсселе воспринимает эту конкретную должность иначе, чем мы восприняли другие", — сказал Politico чиновник ЕС.

"Мы не хотим обсуждать гипотетические ситуации на данный момент", — сказал другой дипломат ЕС, который также поддерживает политику блока в отношении Трампа и войны с Ираном.

Иран заблокировал морское сообщение через Ормузский пролив, через который обычно проходит около пятой части мирового объема нефти, что привело к резкому росту цен. Последние предупреждения Трампа появились после того, как он предположил, что удары будут направлены по мостам, опреснительным установкам и энергетическим целям, которые могут включать гражданскую инфраструктуру, что, в случае нападения, может считаться военным преступлением.

"Целая цивилизация погибнет сегодня ночью, и она никогда больше не вернется. Я не хочу, чтобы это случилось, но, вероятно, так и случится. Кто знает? Мы узнаем сегодня вечером, в один из важнейших моментов в длинной и сложной истории мира. 47 лет вымогательства, коррупции и смертей наконец закончатся. Благослови Боже Великий Народ Ирана!", — написал Трамп в своей заметке во вторник днем.

Последняя угроза Трампа в отношении Ирана прозвучала после того, как он заявил в воскресенье, что "вторник будет Днем электростанции и Днем моста". Пентагон пересмотрел список энергетических объектов, на которые США могут нанести удар. Он включил в него несколько объектов, обеспечивающих топливом как гражданское население, так и военных, как вероятный обходной путь для избежания обвинений в военных преступлениях.

"Эта геноцидная речь президента Соединенных Штатов позорна", — сказал Барри Эндрюс, ирландский член центристской группы Renew Europe.

Депутат Европарламента от партии "Зеленые" Эрик Марквардт раскритиковал "опасного сумасшедшего в Белом доме", призывая кого-то "положить конец ему и его бреду".

"Мы не знаем точно, что он имеет в виду, но нечто подобное нельзя просто игнорировать", — сказала депутат Европарламента от Германии Озлем Алев Демирель из группы "Левые", предупреждая о риске ядерного удара.

Ранее во вторник, перед публикацией Трампа с угрозами об уничтожении цивилизации, представитель Европейской комиссии заявил журналистам, что ЕС осуждает "любые угрозы" в отношении "критически важной гражданской инфраструктуры".

"Такие атаки рискуют повлиять на миллионы людей на Ближнем Востоке и за его пределами, а также могут привести к дальнейшей опасной эскалации. ЕС призывает к максимальной сдержанности, защите гражданского населения и гражданской инфраструктуры и полному уважению международного гуманитарного права всеми сторонами", — отметил он.

