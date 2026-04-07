Тегеран ответил на угрозы Трампа и назвал новые цели: "Тотальная темнота"

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп разразился новыми угрозами в адрес Ирана, если тот не откроет Ормузский пролив, в Тегеране не проявили даже малейших признаков принять ультиматум головы Белого дома.

Трамп заявил, что "целая цивилизация погибнет сегодня ночью", если Тегеран не достигнет соглашения в последнюю минуту, пишет Reuters.

Он дал Ирану время до 20:00 по вашингтонскому времени (3:30 утра по тегеранскому) для прекращения блокады нефти в Ормузском проливе, иначе разрушит все мосты и электростанции в стране.

В свою очередь иранские власти заявили, что больше не будут сдерживать атаки по инфраструктуре своих соседей по Персидскому заливу и нанесут ответный удар по союзникам США в этом регионе, после чего города в пустыне станут непригодными для жизни без электричества и воды.

Также КСИР отчитался о нанесении новых ударов по кораблю в Персидском заливе и огромному саудовскому нефтехимическому комплексу.

За несколько часов до дедлайна Трампа высокопоставленный иранский источник сообщил, что Тегеран продолжает отказываться от открытия Ормузского пролива без уступок со стороны США.

Пакистан, который выступает в роли главного посредника, передает заявление иранских политиков в Вашингтон, но в Белом доме тон не поменялся. Через Катар в США была передана угроза, что если Штаты сделают то, что обещает Трамп, то есть ударят по иранской энергосистеме, Тегеран "погрузит в темноту государства Персидского залива, включая Саудовскую Аравию".

По мере истечения времени для принятия условий США удару становились все сильнее: атакованы и поражены железнодорожные и автомобильные мосты, аэропорт и нефтехимический завод. Американские войска атаковали цели на острове Харг, где расположен главный иранский нефтеэкспортный терминал, о захвате которого ранее открыто заявлял Трамп.

По словам осведомленных источников, переговоры о прочном мире могут начаться только после того, как США и Израиль прекратят бомбардировки Ирана, гарантируют, что они не возобновятся, и предложат компенсацию за ущерб. При этом любое урегулирование должно оставить Ирану контроль над Ормузским проливом. Тегеран хочет ввести плату за транзит нефтепродуктов по этому пути.

Напомним, сын главной пропагандистки Ирана оказался богатым жителем Лос-Анджелеса.

Также сообщалось, что в Иране хотят защищать электростанции "живой стеной" из молодежи.