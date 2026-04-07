США и Израиль нанесли удары по острову Харк: Иран угрожает ответить, — СМИ

США и Израиль нанесли несколько ударов по иранскому острову Харк, где расположена инфраструктура для экспорта нефти.

На острове произошло несколько взрывов. Об этом сообщает государственное агентство Mehr.

Журналист "Персидской службы Би-би-си" Фарзад Сейфикаран написал в соцсети X, что иранские СМИ сообщают "о мощных взрывах на острове Харк в результате израильского удара".

Зато Иран пригрозил США ударами за пределами Ближнего Востока после обстрела острова Харк.

"Если США пересекут красные линии, ответ выйдет за пределы региона", — заявили в КСИР, цитирует агенство Mehr.

Президент США Дональд Трамп в конце марта угрожал "уничтожить остров Харг", через который проходит основной экспорт иранской нефти, если Тегеран откажется прекратить войну.

Также сообщалось, что США рассматривают возможность взять Харг под свой контроль, чтобы заставить Иран разблокировать движение судов по Ормузскому проливу.

Известно, что этот остров расположен в Персидском заливе и является основным центром экспорта нефти Ирана, причем 90% его сырой нефти предназначено для Китая.

Ранее Тегеран предупреждал о возможности нанесения ударов по американским технологическим компаниям, работающим на Ближнем Востоке. Так, Иран заявил, что атакует дата-центры OpenAI, которые расположены в ОАЭ.

Напомним, что Трамп пригрозил уничтожить все мосты и электростанции в Иране до вечера 7 апреля. Президент США выступил с речью и сделал несколько заявлений, в том числе и о своем психическом здоровье. Он пригрозил обрушить на Тегеран "ад" до вечера завтрашнего дня.