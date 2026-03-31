Десантники США из элитной дивизии массово прибывают на Ближний Восток: к чему готовится Трамп

Несмотря на слова президента США Дональда Трампа о готовности завершить войну в Иране, тысячи американских солдат продолжают прибывать на Ближний Восток.

Пока вопрос наземной операции в Иране остается открытым, около 2500 бойцов из элитной 82-й воздушно-десантной дивизии армии США прибыли в регион на протяжении последних выходных, сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, пожелавших остаться анонимными.

Десантники, базирующиеся в Форт-Брэгге, Северная Каролина, пополнят ряды тысяч моряков, морских пехотинцев и военнослужащих сил специальных операций, которые уже там. Собеседники ресурса не уточнили, куда именно будут направлены солдаты, но этот шаг был ожидаемым.

В состав дополнительных армейских подразделений входят подразделения штаба 82-й воздушно-десантной дивизии, некоторые подразделения материально-технического обеспечения и другие службы поддержки, а также одна бригадная боевая группа.

По словам одного из инсайдеров, решение о направлении войск непосредственно в Иран пока не принято, но они будут способствовать наращиванию потенциала для потенциальных будущих операций в регионе.

В частности, солдаты могут быть использованы в нескольких целях, включая попытку захвата острова Харк, являющегося центром 90% иранского экспорта нефти. На этот остров Тегеран начал перебрасывать силы и делать ловушки на нем, поскольку Трамп хочет использовать его как рычаг давления на Тегеран в вопросе разблокирования Ормузского пролива.

Ранее в администрации Трампа обсуждалась идея захвата острова Харг, однако это рискованный шаг, поскольку Иран дотягивается туда ракетами и беспилотниками.

Также обсуждалась идея использования вооруженных сил, чтобы забрать у Ирана высокообогащенный уран.

Кроме того, в Белом доме рассматривалась возможность размещения американских войск на территории Ирана для обеспечения безопасного прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

С начала операций 28 февраля США нанесли удары по более чем 11 000 целям. В рамках операции "Эпическая ярость" более 300 американских военнослужащих получили ранения, а 13 погибли.

На прошлой неделе появилась информация, что Пентагон рассматривает возможность отправки еще до 10 000 военнослужащих сухопутных войск на Ближний Восток.

По мнению аналитиков, публичная переброска морпехов и десантников в район Персидского залива может быть элементом давления на Иран и блефом.

В свою очередь Иран якобы мобилизовал более миллиона человек, готовясь к наземному вторжению США.