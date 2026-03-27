Пехота и бронетехника: США рассматривают отправку на Ближний Восток еще 10 тысяч солдат, — WSJ

На фоне обострения ситуации в Иране Пентагон рассматривает возможность отправки еще до 10 000 военнослужащих сухопутных войск на Ближний Восток.

Отправка дополнительных сил рассматривается с целью предоставления президенту США Дональду Трампу больше военных вариантов действий, даже в то время, когда он думает над проведением переговоров об окончании войны с Тегераном. Об этом 27 марта сообщило издание The Wall Street Journal.

Представители Министерства войны США рассказали изданию, что речь идет о количестве около 10 тысяч военных, среди них — пехота и бронетехника. Ожидается, что к военным присоединятся примерно 5 000 морских пехотинцев и тысячи десантников из 82-й воздушно-десантной дивизии, которых отправили в этот регион раньше.

Хотя точное местоположение американских войск на Ближнем Востоке остаётся под вопросом, считается, что они могут разместиться в пределах досягаемости Ирана и острова Харк. Ранее издание CNN писало, что на этот остров Тегеран начал перебрасывать силы и делать ловушки на нем, поскольку Трамп хочет использовать его как рычаг давления на Тегеран в вопросе разблокирования Ормузского пролива.

WSJ вспоминает, что Трамп не раз подчеркивал, что откроет для прохождения судов Ормузский пролив, и что это произойдет или с помощью сил союзников, или же без них. Однако официальные направления по отправке войск на Ближний Восток будет предоставлять Министерство войны США.

"Как мы уже говорили, президент Трамп всегда располагает всеми военными возможностями", — подчеркнула заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Напомним, накануне агентство Mehr сообщало, что Иран мобилизовал более миллиона человек, готовясь к наземному вторжению США.

Госдеп США выдал предупреждение для граждан в ОАЭ, призвав сделать запасы лекарств, воды и еды.