Піхота і бронетехніка: США розглядають відправлення на Близький Схід ще 10 тисяч солдатів, — WSJ

На тлі загострення ситуації в Ірані Пентагон розглядає можливість відправлення ще до 10 000 військовослужбовців сухопутних військ на Близький Схід.

Відправлення додаткових сил розглядається з метою надання президенту США Дональду Трампу більше військових варіантів дій, навіть у той час, коли він думає над проведенням переговорів про закінчення війни з Тегераном. Про це 27 березня повідомило видання The Wall Street Journal.

Представники Міністерства війни США розповіли виданню, що йдеться про кількість близько 10 тисяч військових, серед них — піхота та бронетехніка. Очікується, що до військових приєднаються до приблизно 5 000 морських піхотинців та тисячі десантників із 82-ї повітряно-десантної дивізії, яких відправили у цей регіон давніше.

Хоча точне місце розташування американських військ на Близькому Сході залишається під питанням, вважається, що вони можуть розміститися у межах досяжності Ірану та острова Харк. Раніше видання CNN писало, що на цей острів Тегеран почав перекидати сили і робити пастки на ньому, оскільки Трамп хоче використати його як важіль тиску на Тегеран у питанні розблокування Ормузької протоки.

WSJ згадує, що Трамп не раз наголошував, що відкриє для проходження суден Ормузьку протоку, і що це станеться або з допомогою сил союзників, або ж без них. Однак офіційні скерування щодо відправлення військ на Близький Схід надаватиме Міністерство війни США.

"Як ми вже говорили, президент Трамп завжди має в своєму розпорядженні всі військові можливості", — підкреслила заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі.

Нагадаємо, напередодні агентство Mehr повідомляло, що Іран мобілізував понад мільйон людей, готуючись до наземного вторгнення США.

Держдеп США видав попередження для громадян в ОАЕ, закликавши зробити запаси ліків, води та їжі.