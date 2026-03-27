На тлі можливої наземної операції: Держдеп США закликав громадян в ОАЕ зробити запас ліків, води і забезпечити укриття

26 березня Державний департамент США оприлюднив рекомендацію громадянам в ОАЕ, що відповідають 3 рівню. Тих, хто запланував поїздку в країну, закликають переглянути це рішення.

Громадян, які вирішили залитися в Об'єднаних Арабських Еміратах, закликали до готовності при потребі заховатися у безпечних місцях. Відповідне попередження з'явилося на офіційному сайті посольства та консульства США в ОАЕ, а також на сторінці консульської служби Державного департаменту США.

Відомство рекомендує стежити за сповіщеннями та новинами, і у випадку ракетної атаки чи загрози безпілотників підготуватися, щоб спуститися у безпечне місце.

"Наша поточна рекомендація щодо поїздок до ОАЕ відповідає 3-му рівню: переглянути рішення про поїздку. Якщо ви вирішите залишитися в ОАЕ, вам слід бути готовими сховатися на місці в безпечному місці у вашому помешканні або іншому безпечному приміщенні, щойно ви отримаєте сповіщення на мобільний телефон або іншим чином дізнаєтеся про ракетний та/або атаку безпілотників, що триває", — йдеться у повідомленні.

Громадянам також радять зробити запас їжі, води та медикаментів.

"Забезпечте запас їжі, води, ліків та інших необхідних речей", — закликають у Держдепі США.

Скриншот | попередження Держдепу США для громадя в ОАЕ

Ці рекомендації з'явилися на тлі повідомлення Міноборони США про те, що у четвер, 26 березня, по ОАЕ з Ірану було випущено щонайменше 15 балістичних ракет та 11 безпілотників, передає The New York Times. Внаслідок атаки 2 людей загинули та ще 3 зазнали поранень.

США можуть почати наземну операцію в Ірані — останні новини

У той же день видання Axios повідомило, що Пентагон готується здійснити "останній удар" по Ірану у випадку, якщо переговори зайдуть у глухий кут. Серед можливих сценаріїв розвитку подій — масштабний удар по Ірану з використанням наземних військ та бомбардуванням.

26 березня видання CNN розповідало, що на тлі загрози наземної операції США Іран почав перекидати військові сили та мінувати острів Харк у Перській затоці. Острів може стати ціллю американських військових, щоб примусити Тегеран піти на вимоги США.

24 березня видання WSJ писало, що наземна операція США в Ірані таки відбудеться: наказ про це готується найближчими годинами.