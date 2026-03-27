На фоне возможной наземной операции: Госдеп США призвал граждан в ОАЭ сделать запас лекарств, воды и обеспечить укрытие

26 марта Государственный департамент США обнародовал рекомендацию гражданам в ОАЭ, соответствующим 3 уровню. Тех, кто запланировал поездку в страну, призывают пересмотреть это решение.

Граждан, которые решили остаться в Объединенных Арабских Эмиратах, призвали к готовности при необходимости спрятаться в безопасных местах. Соответствующее предупреждение появилось на официальном сайте посольства и консульства США в ОАЭ, а также на странице консульской службы Государственного департамента США.

Ведомство рекомендует следить за извещениями и новостями, и в случае ракетной атаки или угрозы беспилотников подготовиться, чтобы спуститься в безопасное место.

"Наша текущая рекомендация относительно поездок в ОАЭ соответствует 3-му уровню: пересмотреть решение о поездке. Если вы решите остаться в ОАЭ, вам следует быть готовыми укрыться на месте в безопасном месте в вашем доме или другом безопасном помещении, как только вы получите уведомление на мобильный телефон или иным образом узнаете о ракетном и/или атаке беспилотников, что продолжается", — говорится в сообщении.

Відео дня

"Обеспечьте запас еды, воды, лекарств и других необходимых вещей", — призывают в Госдепе США.

Скриншот | предупреждение Госдепа США для граждан в ОАЭ

Эти рекомендации появились на фоне сообщения Минобороны США о том, что в четверг, 26 марта, по ОАЭ из Ирана было выпущено не менее 15 баллистических ракет и 11 беспилотников, передает The New York Times. В результате атаки 2 человека погибли и еще 3 получили ранения.

В тот же день издание Axios сообщило, что Пентагон готовится осуществить "последний удар" по Ирану в случае, если переговоры зайдут в тупик. Среди возможных сценариев развития событий — масштабный удар по Ирану с использованием наземных войск и бомбардировкой.

26 марта издание CNN рассказывало, что на фоне угрозы наземной операции США Иран начал перебрасывать военные силы и минировать остров Харк в Персидском заливе. Остров может стать целью американских военных, чтобы заставить Тегеран пойти на требования США.

24 марта издание WSJ писало, что наземная операция США в Иране таки состоится: приказ об этом готовится в ближайшие часы.