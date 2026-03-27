Готуючись до наземного вторгнення США: Іран мобілізував понад мільйон людей, — Mehr

На тлі інформації про можливе наземне вторгнення Сполучених Штатів Америки Тегеран почав готувати військові сили для стримування атаки. В Ірані спостерігається наплив заявок взяти участь у потенційній битві.

Ескалація військово-політичної ситуації на Близькому Сході та у стосунках з Вашингтоном підштовхнула Тегеран до масової мобілізації людей задля відбиття будь-яких можливих загроз. Про це 26 березня повідомило агентство Mehr.

"Для наземного протистояння з американськими військами було мобілізовано понад мільйон іранських бійців", — пише видання з посиланням на інформацію від джерела, обізнаного з цим питанням.

Іранське агентство Tasnim також пише, що у військових з'явилася "хвиля ентузіазму" щодо створення "історичного пекла" для американських військових, якщо ті почнуть наземний наступ. Медіа згадує, що останніми днями спостерігається масовий приплив заявок від іранської молоді до центрів "Басидж", Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та армії з проханням також взяти участь у цій битві.

"США хочуть відкрити Ормузьку протоку за допомогою тактики самогубства та самознищення; нехай так. Ми готові як до реалізації їхньої стратегії самогубства, так і до того, що протока залишиться закритою", — заявило медіа військове джерело.

Мобілізація відбувається на тлі ескалації

Ця новина пролунала на тлі погроз з боку президента США Дональда Трампа захопити острів Харк, ключовий нафтовий вузол, який допомагає контролювати життєво важливий водний шлях, пише видання Daily Mail.

Іранське державне телебачення повідомляло 25 березня, що режим у Тегерані відхилив пропозицію про припинення вогню. Натомість іранський режим вимагає закриття всіх американських баз у Перській затоці, репарацій та припинення ізраїльських військових ударів проти "Хезболли", що відбуваються в Ірані.

Видання також згадує, що Іран має наміри взяти під контроль Ормузьку протоку — на подобі сценарію з Єгиптом та Суецьким каналом, і стягувати транзитні збори з суден, що проходять повз.

Нагадаємо, 26 березня Держдеп США оприлюднив попередження для громадян в ОАЕ із рекомендаціями зробити запаси їжі, води та ліків і подбати про сховище на випадок загроз.

Також увечері 26 березня Дональд Трамп повідомив, що США не атакуватимуть енергосистему Ірану до 6 квітня.