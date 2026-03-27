Готовясь к наземному вторжению США: Иран мобилизовал более миллиона человек, — Mehr

На фоне информации о возможном наземном вторжении Соединенных Штатов Америки Тегеран начал готовить военные силы для сдерживания атаки. В Иране наблюдается наплыв заявок принять участие в потенциальной битве.

Эскалация военно-политической ситуации на Ближнем Востоке и в отношениях с Вашингтоном подтолкнула Тегеран к массовой мобилизации людей для отражения любых возможных угроз. Об этом 26 марта сообщило агентство Mehr.

"Для наземного противостояния с американскими войсками было мобилизовано более миллиона иранских бойцов", — пишет издание со ссылкой на информацию от источника, знакомого с этим вопросом.

Иранское агентство Tasnim также пишет, что у военных появилась "волна энтузиазма" по созданию "исторического ада" для американских военных, если те начнут наземное наступление. Медиа упоминает, что в последние дни наблюдается массовый приток заявок от иранской молодёжи в центры "Басидж", Корпус стражей исламской революции (КСИР) и армию с просьбой также принять участие в этой битве.

"США хотят открыть Ормузский пролив посредством тактики самоубийства и самоуничтожения; пусть так. Мы готовы как к реализации их стратегии самоубийства, так и к тому, что пролив останется закрытым", — заявил медиа военный источник.

Мобилизация происходит на фоне эскалации

Эта новость прозвучала на фоне угроз со стороны президента США Дональда Трампа захватить остров Харк, ключевой нефтяной узел, который помогает контролировать жизненно важный водный путь, пишет издание Daily Mail.

Иранское государственное телевидение сообщало 25 марта, что режим в Тегеране отклонил предложение о прекращении огня. Вместо этого иранский режим требует закрытия всех американских баз в Персидском заливе, репараций и прекращения израильских военных ударов против "Хезболлы", которые происходят в Иране.

Издание также упоминает, что Иран намерен взять под контроль Ормузский пролив — на подобии сценария с Египтом и Суэцким каналом, и взимать транзитные сборы с проходящих мимо судов.

Напомним, 26 марта Госдеп США обнародовал предупреждение для граждан в ОАЭ с рекомендациями сделать запасы еды, воды и лекарств и позаботиться о хранилище на случай угроз.

Также вечером 26 марта Дональд Трамп сообщил, что США не будут атаковать энергосистему Ирана до 6 апреля.