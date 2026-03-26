Война в Иране на паузе: Трамп пообещал не атаковать энергосистему Ирана до 6 апреля

Президент США вновь продлил срок нанесения ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. Он заявил, что запрос поступил из Тегерана, так что атаки на энергосистему откладываются еще на 10 дней.

В сообщении на сайте Truth Social Дональд Трамп заявил, что переговоры проходят "очень хорошо", и повторил свои нападки на "фейковые СМИ" за сообщения, противоречащие его утверждениям. Впрочем, Иран тоже заявлял, что никаких переговоров с США не ведет, пишет The Guardian.

21 марта Дональд Трамп пригрозил нанести удар по иранской энергетической инфраструктуре, если Тегеран не откроет Ормузский пролив.

Затем, в понедельник, 23 марта, он отложил свою угрозу на пять дней (до 26 марта), сославшись на "очень хорошие и продуктивные переговоры" с Ираном о прекращении войны. Это утверждение Тегеран назвал "фейковыми новостями", призванными "манипулировать" нефтяными рынками и заявил, что США "ведут переговоры сами с собой".

Теперь Трамп снова откладывает атаку. Мы цитируем его пост целиком и без купюр:

"По просьбе иранского правительства, прошу считать это заявление подтверждением того, что я приостанавливаю период разрушения энергетических объектов на 10 дней — до понедельника, 6 апреля 2026 года, 20:00 по восточному времени. Переговоры продолжаются и, несмотря на ошибочные утверждения об обратном со стороны фейковых СМИ и прочих, они идут очень хорошо. Спасибо за внимание к этому вопросу! Президент Дональд Дж. Трамп".

Напомним, после того, как Трамп пригрозил атаковать энергетическую инфраструктуру Ирана, Иран ответил угрозами нанести ответный удар по энергетической и водной инфраструктуре Персидского залива, заявив, что это нанесет "необратимый ущерб".

Иран уже обвинил США в нанесении удара по одной из своих собственных опреснительных установок во время войны. "Этот прецедент создали США, а не Иран", — заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. Иран уже выполнял подобные угрозы ранее в ходе войны, когда нанес удар по опреснительному заводу в Бахрейне после того, как был атакован один из его собственных заводов. Если Тегеран исполнит свои угрозы, то его соседи окажутся на грани катастрофы: так как полностью зависят от опреснительных установок и от электростанций, которые их питают.

