Военный Фокус Война США и Израиля против Ирана

Война в Иране на паузе: Трамп пообещал не атаковать энергосистему Ирана до 6 апреля

Дональд Трамп отложил удары по Ирану

Президент США вновь продлил срок нанесения ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. Он заявил, что запрос поступил из Тегерана, так что атаки на энергосистему откладываются еще на 10 дней.

В сообщении на сайте Truth Social Дональд Трамп заявил, что переговоры проходят "очень хорошо", и повторил свои нападки на "фейковые СМИ" за сообщения, противоречащие его утверждениям. Впрочем, Иран тоже заявлял, что никаких переговоров с США не ведет, пишет The Guardian.

21 марта Дональд Трамп пригрозил нанести удар по иранской энергетической инфраструктуре, если Тегеран не откроет Ормузский пролив.

Затем, в понедельник, 23 марта, он отложил свою угрозу на пять дней (до 26 марта), сославшись на "очень хорошие и продуктивные переговоры" с Ираном о прекращении войны. Это утверждение Тегеран назвал "фейковыми новостями", призванными "манипулировать" нефтяными рынками и заявил, что США "ведут переговоры сами с собой".

Теперь Трамп снова откладывает атаку. Мы цитируем его пост целиком и без купюр:

"По просьбе иранского правительства, прошу считать это заявление подтверждением того, что я приостанавливаю период разрушения энергетических объектов на 10 дней — до понедельника, 6 апреля 2026 года, 20:00 по восточному времени. Переговоры продолжаются и, несмотря на ошибочные утверждения об обратном со стороны фейковых СМИ и прочих, они идут очень хорошо. Спасибо за внимание к этому вопросу! Президент Дональд Дж. Трамп".

Напомним, после того, как Трамп пригрозил атаковать энергетическую инфраструктуру Ирана, Иран ответил угрозами нанести ответный удар по энергетической и водной инфраструктуре Персидского залива, заявив, что это нанесет "необратимый ущерб".

Иран уже обвинил США в нанесении удара по одной из своих собственных опреснительных установок во время войны. "Этот прецедент создали США, а не Иран", — заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. Иран уже выполнял подобные угрозы ранее в ходе войны, когда нанес удар по опреснительному заводу в Бахрейне после того, как был атакован один из его собственных заводов. Если Тегеран исполнит свои угрозы, то его соседи окажутся на грани катастрофы: так как полностью зависят от опреснительных установок и от электростанций, которые их питают.

