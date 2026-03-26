Миссия невыполнима: зачем США перебрасывают элитных морпехов в Иран, — The Telegraph

Солдатам элитной 82-й воздушно-десантной дивизии США отдан приказ отправиться в Персидский залив в рамках подготовки к дальнейшим военным действиям. И эксперты задаются вопросом, какие задачи им могут поставить и что отряд в пару тысяч человек может сделать, чтобы переломить ход войны в Иране.

Десантники 82-й воздушно-десантной дивизии совершали дерзкие рейды в неблагоприятных условиях по всему миру. А сейчас тысячи американских десантников готовятся к крупной переброске на Ближний Восток, в то время как Дональд Трамп обдумывает возможность наземного нападения на Иран. Размещение войск на земле означало бы значительную эскалацию конфликта, начавшегося с американо-израильских авиаударов 28 февраля, пишет The Telegraph.

Военнослужащие 82-й дивизии – это боевые силы, которые могут быть развернуты в любой точке мира в течение 24 часов , могут десантироваться с парашютами для захвата ключевых территорий, таких как аэродромы, порты и инфраструктура.

Морпехи США - это мощное оружие, которое можно использовать по-разному

82-я дивизия, одно из самых прославленных воинских подразделений Америки, заслужила свою репутацию во Второй мировой войне и с тех пор принимала участие практически во всех конфликтах с участием Америки.

Совсем недавно они были развернуты в Ираке и Афганистане, а вскоре после вторжения России в Украину были переброшены в Европу для усиления восточного фланга НАТО.

Вашингтон по-прежнему уклоняется от ответа на вопрос о том, как 82-я дивизия может быть использована в Персидском заливе. Однако Анна Келли, пресс-секретарь Белого дома, заявила: "Президент Трамп всегда имеет в своем распоряжении все военные варианты".

Развертывание сил произошло после того, как стало известно, что две десантные группы, состоящие почти из 5000 американских морских пехотинцев, направляются в этот регион .

Военные аналитики заявили, что сочетание морской пехоты и десантников может предоставить Трампу несколько вариантов для нанесения ограниченных наземных ударов по иранским целям.

Журналисты рассмотрели потенциальные задачи, в которых может быть задействована 82-я дивизия США.

Обеспечение безопасности Ормузского пролива

Иран и его ставленники вызвали экономический хаос, перекрыв Ормузский пролив — узкий водный путь, через который проходит 20 процентов мировых поставок нефти.

Ормузский пролив закрыт для большинства танкеров

По имеющимся данным, режим аятолл заминировал судоходный канал и запретил проход некоторым судам, что привело к росту цен на нефть до более чем 100 долларов за баррель.

Ключевую роль в удушающем контроле исламского режима над проливом играет стратегически важный остров Кешм, с которого открывается вид на самую узкую часть пролива.

Когда-то популярное место среди туристов, это скальное образование превратилось в военную крепость.

Под соляными пещерами и мангровыми лесами скрывается "подземный ракетный город", где, как полагают, Тегеран хранит огромное количество оружия, в том числе противокорабельных боеприпасов, имеющих ключевое значение для угрозы проливу.

Курортный остров Кешм превратился в крепость

По имеющимся данным, сеть туннелей пролегает настолько глубоко под землей, что практически недоступна для обычного оружия.

Считается, что Иран способен запускать эти ракеты, нацеленные на корабли, проходящие через Ормузский пролив. В то же время, по имеющимся данным, небольшие порты, расположенные вдоль побережья острова, использовались режимом для запуска ударных катеров и беспилотников.

По этим причинам 82-я дивизия могла быть задействована для нейтрализации угрозы и ослабления контроля Тегерана над морским путем.

"С военной точки зрения, это относительно простая операция, но она далеко не проста и сопряжена с огромными рисками. Для американцев это может оказаться очень кровавым и дорогостоящим маневром", — сказал Фил Ингрэм, бывший полковник британской военной разведки.

Во-первых, США необходимо будет ослабить оборону острова с помощью массированной воздушной бомбардировки, используя высокоточные управляемые бомбы, запускаемые с истребителей-невидимок F-35.

Десантники могли бы незамедлительно вступить в бой, захватывая ключевые военные объекты или совершая рейды на сеть туннелей, чтобы ослабить ракетную угрозу со стороны Ирана.

В то же время американские ударные вертолеты Apache и штурмовики A-10 Warthog, возможно, размещенные на другой стороне пролива в Объединенных Арабских Эмиратах, могли бы прилететь и обеспечить дополнительную огневую поддержку.

Войска 31-го экспедиционного корпуса морской пехоты могут начать десантную операцию, используя силы численностью около 2200 морских пехотинцев и бронетехнику для поддержки десантников и захвата портов вокруг острова Кешм.

Второе подразделение аналогичного размера, 11-й экспедиционный корпус морской пехоты, отплыло из Сан-Диего на прошлой неделе и потенциально может присоединиться к операции, а это значит, что более 6000 американских военнослужащих могут атаковать остров. Однако считается, что до их прибытия еще несколько недель.

Ингрэм заявил, что подобное нападение весьма вероятно, добавив: "Главное преимущество в том, что иранцы не могут отправить бронетанковые колонны, которые бы беспрепятственно перешли границу и атаковали в ответ".

Захват острова Харг

Еще один вариант находится в 500 км к северу от Кешма, в глубине Персидского залива. Остров Харг является главным нефтеэкспортным терминалом Ирана, через который проходит почти вся экспортная партия нефти страны.

Президент Трамп заявил, что может захватить остров , что окажет значительное экономическое давление на Тегеран.

82-я дивизия могла бы стать первой волной штурма, высадившись с парашютами для обеспечения безопасности аэродрома на северо-западе острова и предоставления американским войскам плацдарма.

Однако одна из трудностей заключается в том, чтобы провести две потенциальные американские десантные силы через опасный Ормузский пролив.

Ранее эксперты указывали на то, что два экспедиционных корпуса морской пехоты, которые будут состоять примерно из шести кораблей, будут уязвимы для ракетных и беспилотных атак Ирана.

"Все они будут проходить через узкое место… Это большая и лакомая мишень для иранцев, если у них есть противокорабельные ракеты, тогда они их и применят", — предупредил Мэтью Савилл, директор по военным наукам Королевского института объединенных служб.

Захват урана

Наиболее рискованным и, по мнению экспертов, наименее вероятным вариантом является прямое нападение вглубь Ирана с целью захвата его запасов обогащенного урана, имеющего ключевое значение для разработки ядерного оружия.

Морпехи могли бы взять штурмом ядерные объекты Ирана, но это опасно

Америка заявила, что в ходе ударов по ядерным объектам в июне 2025 года она уничтожила способность Ирана производить такие материалы .

До нападения основная часть обогащенного урана в Иране хранилась на трех заводах – двух в Натанзе и одном в Фордо. Однако, по сообщениям, они были уничтожены или серьезно повреждены.

Аналитики утверждают, что Иран строит новые объекты по обогащению урана – один из них, называемый "Кирка", расположен недалеко от Натанза в горах Загрос, а другой – в Исфахане.

Десантники 82-й дивизии могут быть переброшены в Иран, чтобы попытаться захватить эти новые объекты и силой вывезти запасы урана, принадлежащие исламскому режиму, которые, по оценкам, весят около 450 кг.

Однако, по мнению экспертов, эта миссия предполагает экспедицию на сотни км вглубь Ирана и сопряжена с высокой вероятностью неудачи, поэтому ее осуществление крайне маловероятно.

"Это была бы очень рискованная операция с минимальной реальной выгодой. Если США знают, что обогащенный уран находится под землей, они могут просто запечатать его там, сбросив на него мощные бомбы", - отметил Ингрэм. Он уточнил, что наземная операция чрезвычайно опасна и нет никаких гарантий, что уран окажется на месте.

