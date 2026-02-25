У Трампа будут проблемы: Иран с помощью России создал крепость у своих берегов

Пока президент США все еще раздумывает, наносить ли ему удар по ядерной программе Ирана, тот тем временем уже успел основательно подготовиться. И эксперты предупреждают, что особую опасность несет маленький остров Ларак, который еще недавно был туристическим объектом.

Новые разведывательные данные раскрывают скрытое наращивание иранской военной мощи на острове Ларак, включающее российские системы радиоэлектронного подавления и рои противокорабельных ракет. Расположенный в самом сердце Ормузского пролива, этот пустынный форпост является одним из 16 опорных пунктов, способных перекрыть 20% мировых поставок нефти и спровоцировать военно-морское столкновение с США, сообщает Jfeed.

Иран превратил остров Ларак в Ормузском проливе в укрепленную крепость

Ормузкий пролив – это важнейшая транспортная артерия, по которой перевозят 20% мировых запасов нефти. И именно поэтому Иран периодически угрожает его перекрыть. Но теперь там появилась физическая гарантия того, что угрозы реальны – остров Ларак, на который еще недавно возили туристов.

Відео дня

На первый взгляд, этот бесплодный пустынный форпост не скрывает никаких секретов, но пока в Белом доме только стягивают войска к Ирану, в Тегеране создали из маленького острова настоящую крепость, причем с помощью России.

Согласно новым данным израильского научно-образовательного центра "Альма", Ларак напичкан смертоносным оружием: сложной российской системой подавления спутниковой связи, иранской противовоздушной обороны и пехотой военно-морского флота. Также там пришвартована целая флотилия быстроходных ударных катеров, вооруженных противокорабельными ракетами.

Это не изолированный форпост, а один из 16 милитаризированных опорных пунктов, разбросанных по проливу и образующих коридор, способный в любой момент парализовать мировую торговлю и спровоцировать морские столкновения.

Милитаризация острова Ларак служит отрезвляющим напоминанием о том, что стратегия Ирана в Ормузском проливе не просто оборонительная, а направлена ​​на тотальную региональную дестабилизацию, отмечают эксперты. Внедрив сложные российские технологии радиоэлектронной борьбы наряду с асимметричными военно-морскими силами, Тегеран превратил бесплодную пустынную скалу Ларак в высокотехнологичный стратегический узел, который является реальной угрозой флоту США.

Напомним, тем временем выяснилось, что самый современный авианосец США, USS Gerald R. Ford, который сейчас следует к Ирану, слишком долго находится в море, из-за чего там начались проблемы с канализацией и тихие бунты моряков.

А тем временем в Белом доме все еще не решили, что делать с Ираном. Администрация Дональда Трампа готова пойти даже на предложение, которое позволит Ирану "символическое" обогащение урана, если это не позволит создать ядерную бомбу. Однако в то же время Трамп рассматривает варианты удара по верховному лидеру Алие Хаменеи и его сыну.