У Трампа будуть проблеми: Іран за допомогою Росії створив фортецю біля своїх берегів

Поки президент США все ще роздумує, чи завдавати йому удару по ядерній програмі Ірану, той тим часом уже встиг ґрунтовно підготуватися. І експерти попереджають, що особливу небезпеку несе маленький острів Ларак, який ще недавно був туристичним об'єктом.

Нові розвідувальні дані розкривають приховане нарощування іранської військової потужності на острові Ларак, що включає російські системи радіоелектронного придушення і рої протикорабельних ракет. Розташований у самому серці Ормузької протоки, цей пустельний форпост є одним із 16 опорних пунктів, здатних перекрити 20% світових постачань нафти і спровокувати військово-морське зіткнення зі США, повідомляє Jfeed.

Іран перетворив острів Ларак в Ормузькій протоці на укріплену фортецю

Ормузька протока — це найважливіша транспортна артерія, якою перевозять 20% світових запасів нафти. І саме тому Іран періодично погрожує її перекрити. Але тепер там з'явилася фізична гарантія того, що погрози реальні — острів Ларак, на який ще недавно возили туристів.

На перший погляд, цей безплідний пустельний форпост не приховує жодних таємниць, але поки в Білому домі лише стягують війська до Ірану, в Тегерані створили з маленького острова справжню фортецю, причому за допомогою Росії.

Згідно з новими даними ізраїльського науково-освітнього центру "Альма", Ларак напханий смертоносною зброєю: складною російською системою придушення супутникового зв'язку, іранською протиповітряною обороною і піхотою військово-морського флоту. Також там пришвартована ціла флотилія швидкохідних ударних катерів, озброєних протикорабельними ракетами.

Це не ізольований форпост, а один із 16 мілітаризованих опорних пунктів, розкиданих протокою, що утворюють коридор, здатний будь-якої миті паралізувати світову торгівлю і спровокувати морські зіткнення.

Мілітаризація острова Ларак служить протверезним нагадуванням про те, що стратегія Ірану в Ормузькій протоці не просто оборонна, а спрямована на тотальну регіональну дестабілізацію, зазначають експерти. Впровадивши складні російські технології радіоелектронної боротьби поряд з асиметричними військово-морськими силами, Тегеран перетворив безплідну пустельну скелю Ларак на високотехнологічний стратегічний вузол, який є реальною загрозою флоту США.

Нагадаємо, тим часом з'ясувалося, що найсучасніший авіаносець США, USS Gerald R. Ford, який наразі прямує до Ірану, надто довго перебуває в морі, через що там почалися проблеми з каналізацією і тихі бунти моряків.

А тим часом у Білому домі все ще не вирішили, що робити з Іраном. Адміністрація Дональда Трампа готова піти навіть на пропозицію, яка дозволить Ірану "символічне" збагачення урану, якщо це не дасть змоги створити ядерну бомбу. Однак водночас Трамп розглядає варіанти удару по верховному лідеру Аліє Хаменеї та його синові.