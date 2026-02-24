Атака США на Іран під питанням через непрацюючі туалети на авіаносці

Екіпаж авіаносця USS Gerald R. Ford зазнає труднощів через втому і перенапруження, оскільки цей військовий корабель США не повертався додому вже понад 240 днів. На борту почали виходити з ладу туалети.

Перебуваючи в морі понад 240 днів, авіаносець USS Gerald R. Ford стикається з серйозними проблемами морального духу і технічними неполадками. У міру того, як авіаносець переміщається від берегів Венесуели на Близький Схід для ймовірної атаки на Іран, американські ЗМІ дедалі частіше пишуть про те, що майже п'ять тисяч моряків, які безвилазно перебувають на борту, починають дедалі більше скаржитися, причому не тільки на надто тривале відрядження, а й на невизначеність, адже досі неясно, чи віддасть Дональд Трамп наказ атакувати ядерні об'єкти Ірану, пише Jfeed.

USS Gerald R. Ford все ще прямує до Ірану

У міру того, як авіаносець ВМС США "Джеральд Р. Форд" входить до Середземного моря на шляху до Близького Сходу на тлі ескалації напруженості у відносинах з Іраном, повідомлення вказують на зростаюче занепокоєння моральним станом екіпажу через неодноразові продовження місії.

Відео дня

Авіаносець, який покинув Норфолк, штат Вірджинія, 24 червня 2025 року для спочатку запланованого шестимісячного відрядження, перебуває в морі вже понад вісім місяців, приблизно 241 день станом на 20 лютого 2026 року.

Якщо відрядження триватиме довше середини квітня, воно може перевершити рекорд після війни у В'єтнамі, що становить 294 дні в морі, згідно з даними Інституту військово-морських досліджень США.

Начальник штабу ВМС адмірал Деріл Кодл публічно висловив побоювання щодо подальшого продовження місії, наголосивши на "людському факторі" таких продовжень.

"Люди хочуть мати хоч якусь упевненість у тому, що вони проведуть семимісячне відрядження. Коли воно затягується, це порушує життя — порушує заплановані похорони, весілля, народження дітей", — заявив Кодл журналістам раніше цього місяця.

Він додав, що буде "протидіяти" наказам, які можуть посилити напругу екіпажу і затримати необхідне технічне обслуговування.

Американські моряки на борту авіаносця зіткнулися з додатковими труднощами, включно з постійними проблемами з каналізаційною системою корабля, що призвели до засмічення туалетів і поломок. Ці несправності, спричинені конструктивними недоліками, виявленими у звіті Рахункової палати уряду США за 2020 рік, погіршили моральний стан серед 4600 членів екіпажу авіаносця.

Передислокація авіаносця Ford з Карибського басейну, де він підтримував операцію США із захоплення колишнього лідера Венесуели Ніколаса Мадуро в січні, на Близький Схід відбувається на тлі того, як президент Дональд Трамп розглядає варіанти військових дій проти Ірану.

Авіаносець приєднається до авіаносця USS Abraham Lincoln у регіоні, зміцнивши військово-морську присутність США на тлі ядерних переговорів, що зайшли в глухий кут, і попереджень Тегерана про необмежені заходи у відповідь.

Хоча повідомлень про організовані протести не надходило, джерела вказують на значні проблеми з моральним духом і окремі висловлювання невдоволення.

Ветерани та коментатори, зокрема колишні військовослужбовці ВМС США, підтвердили негативний вплив таких продовжень. ВМС не коментували конкретні настрої екіпажів, але визнають ширші проблеми, пов'язані з тривалими відрядженнями.

Що відомо про есмінець USS Gerald Ford і його туалети

Авіаносець USS Gerald Ford було введено в експлуатацію 2017 року, він обійшовся в 13 мільярдів доларів. З'ясувалося, що на ньому встановлена вакуумна каналізаційна система, адаптована від круїзних суден для економії води. Це найдорожчий військовий корабель, коли-небудь побудований. Згідно зі звітами, авіаносець вміщує близько 4600 моряків і має понад 600 туалетів, розділених на 10 незалежних зон. Кожна із зон контролюється клапаном, підключеним до системи високого тиску. Якщо клапан виходить з ладу, то всі туалети, або, як їх заведено називати на флоті, — "гальюни", — виходять з ладу.

На борту авіаносця "Джеральд Форд" 600 туалетів і вони поступово виходять з ладу Фото: U.S. Navy Photo

Згідно з внутрішніми електронними листами, отриманими ЗМІ, корабельні техніки працюють до 19 годин на день, щоб впоратися з проблемами, водночас один із них зазначив, що система "щодня зазнає неправильного поводження і руйнується моряками". Простіше кажучи, моряки навмисно влаштовують саботаж, щоб змусити керівництво повернути їх додому.

Але проблеми виникають ще й через те, що "вузькі труби" каналізаційної системи авіаносця USS Gerald Ford виявилися недостатніми для екіпажу, який налічує понад 4600 моряків, що призвело до частих засмічень і збоїв у роботі вакуумної системи.

У 2025 році, коли військовий корабель був розгорнутий у Венесуелі під час захоплення Ніколаса Мадуро, сантехніки щодня викликалися для проведення "технічного обслуговування, пов'язаного з каналізацією". За чотири дні було зафіксовано щонайменше 205 поломок.

Зараз, коли військовий корабель прямує до Ірану, моряки повідомляють про антисанітарні умови, які ускладнюють життя на борту. На тлі загострення напруженості у відносинах з Іраном і постійних погроз Трампа, усунення цих проблем стає дедалі важливішим, оскільки це має вирішальне значення для будь-якої операції, яку Америка може здійснити на Близькому Сході. Однак усунення проблем також обійдеться дорого: згідно зі звітом Forbes за 2022 рік, для прочищення знадобиться спеціальна кислотна промивка, вартість якої становить 400 000 доларів за кожну процедуру.

Нагадаємо, тим часом у Білому домі все ще не вирішили, що робити з Іраном. Адміністрація Дональда Трампа готова піти навіть на пропозицію, яка дозволить Ірану "символічне" збагачення урану, якщо це не дасть змоги створити ядерну бомбу. Однак водночас Трамп розглядає варіанти удару по верховному лідеру Аліє Хаменеї та його синові.

А поки Дональд Трамп роздумує, Іран активно зміцнюється, проводить військові навчання, зокрема з Росією, і стягує війська.