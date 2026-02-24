Атака США на Иран под вопросом из-за неработающих туалетов на авианосце

Экипаж авианосца USS Gerald R. Ford испытывает трудности из-за усталости и перенапряжения, так как этот военный корабль США не возвращался домой уже более 240 дней. На борту начали выходить из строя туалеты.

Находясь в море более 240 дней, авианосец USS Gerald R. Ford сталкивается с серьезными проблемами морального духа и техническими неполадками. По мере того, как авианосец перемещается от берегов Венесуэлы на Ближний Восток для вероятной атаки на Иран, американские СМИ все чаще пишут о том, что почти пять тысяч моряков, которые безвылазно находятся на борту, начинают все больше жаловаться, причем не только на слишком долгую командировку, но и на неопределенность, так как до сих пор неясно, отдаст ли Дональд Трамп приказ атаковать ядерные объекты Ирана, пишет Jfeed.

USS Gerald R. Ford все еще следует к Ирану

По мере того, как авианосец ВМС США "Джеральд Р. Форд" входит в Средиземное море по пути на Ближний Восток на фоне эскалации напряженности в отношениях с Ираном, сообщения указывают на растущую обеспокоенность моральным состоянием экипажа из-за неоднократных продлений миссии.

Авианосец, покинувший Норфолк, штат Вирджиния, 24 июня 2025 года для первоначально запланированной шестимесячной командировки, находится в море уже более восьми месяцев, примерно 241 день по состоянию на 20 февраля 2026 года.

Если командировка продлится дольше середины апреля, она может превзойти рекорд после войны во Вьетнаме, составляющий 294 дня в море, согласно данным Института военно-морских исследований США.

Начальник штаба ВМС адмирал Дэрил Кодл публично выразил опасения по поводу дальнейшего продления миссии, подчеркнув "человеческий фактор" таких продлений.

"Люди хотят иметь хоть какую-то уверенность в том, что они проведут семимесячную командировку. Когда она затягивается, это нарушает жизнь — нарушает запланированные похороны, свадьбы, рождение детей", — заявил Кодл журналистам ранее в этом месяце.

Он добавил, что будет "противодействовать" приказам, которые могут усугубить напряжение экипажа и задержать необходимое техническое обслуживание.

Американские моряки на борту авианосца столкнулись с дополнительными трудностями, включая постоянные проблемы с канализационной системой корабля, которые привели к засорам туалетов и поломкам. Эти неисправности, вызванные конструктивными недостатками, выявленными в отчете Счетной палаты правительства США за 2020 год, усугубили моральное состояние среди 4600 членов экипажа авианосца.

Передислокация авианосца Ford из Карибского бассейна, где он поддерживал операцию США по захвату бывшего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в январе, на Ближний Восток происходит на фоне того, как президент Дональд Трамп рассматривает варианты военных действий против Ирана.

Авианосец присоединится к авианосцу USS Abraham Lincoln в регионе, укрепив военно-морское присутствие США на фоне зашедших в тупик ядерных переговоров и предупреждений Тегерана о неограниченных ответных мерах.

Хотя сообщений об организованных протестах не поступало, источники указывают на значительные проблемы с моральным духом и отдельные выражения недовольства.

Ветераны и комментаторы, в том числе бывшие военнослужащие ВМС США подтвердили негативное влияние таких продлений. ВМС не комментировали конкретные настроения экипажей, но признают более широкие проблемы, связанные с длительными командировками.

Что известно об эсминце USS Gerald Ford и его туалетах

Авианосец USS Gerald Ford был введен в строй в 2017 году и обошелся в 13 миллиардов долларов. Выяснилось, что на нем установлена ​​вакуумная канализационная система, адаптированная от круизных судов для экономии воды. Это самый дорогой военный корабль, когда-либо построенный. Согласно отчетам, авианосец вмещает около 4600 моряков и имеет более 600 туалетов, разделенных на 10 независимых зон. Каждая из зон контролируется клапаном, подключенным к системе высокого давления. Если клапан выходит из строя, то все туалеты, или как их принято называть на флоте – "гальюны", - выходят из строя.

На борту авианосца "Джеральд Форд" 600 туалетов и они постепенно выходят из строя Фото: U.S. Navy Photo

Согласно внутренним электронным письмам, полученным СМИ, корабельные техники работают до 19 часов в день, чтобы справиться с проблемами, при этом один из них отметил, что система "ежедневно подвергается неправильному обращению и разрушается моряками". Проще говоря, моряки намеренно устраивают саботаж, чтобы вынудить руководство вернуть их домой.

Но проблемы возникают еще и из-за того, что "узкие трубы" канализационной системы авианосца USS Gerald Ford оказались недостаточными для экипажа, насчитывающего более 4600 моряков, что привело к частым засорам и сбоям в работе вакуумной системы.

В 2025 году, когда военный корабль был развернут в Венесуэле во время захвата Николаса Мадуро, сантехники ежедневно вызывались для проведения "технического обслуживания, связанного с канализацией". За четыре дня было зафиксировано не менее 205 поломок.

Сейчас, когда военный корабль направляется к Ирану, моряки сообщают о антисанитарных условиях, которые осложняют жизнь на борту. На фоне обострения напряженности в отношениях с Ираном и постоянных угроз Трампа, устранение этих проблем становится все более важным, поскольку это имеет решающее значение для любой операции, которую Америка может предпринять на Ближнем Востоке. Однако устранение проблем также обойдется дорого: согласно отчету Forbes за 2022 год, для прочистки потребуется специальная кислотная промывка, стоимость которой составляет 400 000 долларов за каждую процедуру.

Напомним, тем временем в Белом доме все еще не решили, что делать с Ираном. Администрация Дональда Трампа готова пойти даже на предложение, которое позволит Ирану "символическое" обогащение урана, если это не позволит создать ядерную бомбу. Однако в то же время Трамп рассматривает варианты удара по верховному лидеру Алие Хаменеи и его сыну.

А пока Дональд Трамп раздумывает, Иран активно укрепляется, проводит военные учения, в том числе с Россией, и стягивает войска.